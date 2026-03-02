X!

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

Kirjandus
Foto: Erakogu
Kirjandus

Iga sõna võib solvata, aga mitte iga sõna ei kanna endas võimu ja vägivalla ajalugu: selle erinevuse mõistmine aitab meil keelekasutusest mõelda täpsemalt ja ausamalt, sõnas Aet Kuusik Vikerraadio keelesäutsus.

Minu nimi on Aet Kuusik. Olen Tartu Ülikooli keeleteaduse nooremteadur ning uurin soo ja seksuaalsusega seotud sõnavara eesti keeles. Minu uuritavate sõnade hulka kuuluvad ka vaenusõnad ehk grupipõhise halvustamise ja solvamise tarbeks kasutatavad sõnad, näiteks sõna "pede".

Oma uurimisteemast rääkides kuulen vahel väidet: "Aga iga sõna võib ju solvata." See on tõsi. Näiteks ka sõnaga "keeleteadlane" võib kedagi mõnitada: "Sina, keeleteadlane, mida sina ka oskad või päriselust tead." Aga kas see tähendab, et kõik sõnad – ja kõik solvangud – on ühetaolised?

Kui vaadata asja puhtalt tähenduse tasandilt, siis jah: sõnal endal pole tavaliselt mingit sisseehitatud solvamisomadust. Sõnad omandavad värvingu kasutuses. Aga siin ongi vahe. On üks asi, kui mõni neutraalne sõna muutub teatud kontekstis pilkeks. Ja on teine asi, kui sõna on kujunenud ühiskonnas just selleks, et kedagi, näiteks geisid, sildistada, alandada ja paika panna.

Pragmaatikaga tegelevad keelefilosoofid on rõhutanud, et vaenusõna jõud ei tulene ainult üksikust solvangust, vaid kordusest ja ajaloost, mis teeb sõna kasutuse eri olukordades laetuks (vt nt Nunberg, 2018 ja Tenchini, 2021). Kui kedagi nimetatakse keeleteadlaseks halvustavalt, ei aktiveeri see pikka ajalugu, kus keeleteadlasi oleks seadusega karistatud, vangistatud, nende vastu toime pandud vägivalda õigustatud ja nende õigusi piiratud. Kui mingit sõna kasutatakse korduvalt kellegi alandamiseks, siis saab sellest koos ajalooga osa sõna tähendusest, mitte lihtsalt üks võimalikest kasutusviisidest.

Väide "iga sõna võib solvata" kõlab ka pisut liiga mugavalt, sest sellega ignoreeritakse ühiskondlikke võimusuhteid. Vaenusõnad toimivad enamasti ülevalt alla: enamuse suust vähemuse pihta. Samuti asetab niisugune väide rõhu kuulajale: sina tajusid seda konkreetset sõna solvavana, see on sinu subjektiivne kogemus, sina peaksid vähem hinge võtma. Kena soovitus, aga see jätab kõrvale tõsiasja, et kõneleja valis paljude sõnade hulgast just vaenusõna – ja see valik on tähenduslik.

Minu korpusuuring näitab, et sõna "pede" ei käi alati otse geide kohta – sellega kontrollitakse maskuliinsust ka üldisemalt ("ära ole selline pede" tähenduses "ära ole nõrk") ja sildistatakse poliitikat ("Brüsseli pedepropaganda") (Kuusik, 2025). Nendes kasutustes pole tegu juhuslike solvangutega. "Pede" on sõna, millega püütakse kehtestada kindlat väärtushierarhiat.

Mida sellest järeldada?

Esiteks: kontekst loeb, aga ajalugu loeb ka.

Ja teiseks: kui räägime vaenusõnadest, räägime ühiskondlikest võimusuhetest, mitte ainult abstraktsest tähendusest.

Iga sõna võib solvata, aga mitte iga sõna ei kanna endas võimu ja vägivalla ajalugu. Selle erinevuse mõistmine aitab meil keelekasutusest mõelda täpsemalt ja ausamalt.

***

Kuusik, A. (2025). Vaenusõna pede muutuv roll. Ariadne Lõng: soouuringute ajakiri, 21(21), 32–64.

Nunberg, G. (2018). The social life of slurs. In D. Fogal, D. Harris, & M. Moss (Eds.), New work on speech acts (pp. 237–295). Oxford University Press.

Tenchini, M. P. (2021). Words in motion: Slurs in indirect report. Gestalt Theory, 43(2), 153–166.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:46

Kumu Dokumentaali kevadhooaja avab portreefilm Matti Nykänenist

10:39

Keeleminutid. EdTech Hack 2025 – kui keel ja tehnoloogia kohtuvad loovalt

10:27

Lossi Trio: meile meeldib vabadus, mida originaalmuusika esitamine pakub

08:57

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

01.03

Anu Lamp: eesti keel püsib vaid siis, kui me ise seda iga päev kasutame

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

01.03

Ülevaade. Torm kajakambris

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

28.02

Obinitsas avati ajalooliste seto hõbeehete näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

28.02

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

26.03

Arvustus. "Fränk" on ood kõigile väikestele asulatele, mis Tallinnast kaugemale jäävad

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

27.02

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo