Iiri koomik Dylan Moran jõuab oktoobris uue kavaga Tallinnasse

Dylan Moran
Dylan Moran Autor/allikas: Scanpix/Postimees/Laura Oks
Koomiku ja sarja "Raamatupood" autori-peaosatäitja Euroopa turnee "Looking for Trouble" jõuab 17. oktoobrill Tallinnasse, Alexela kontserdimajja.

19. septembril algava Euroopa turnee esinemispeatuste nimekirjast Morani kodulehelt leiab ka Tallinna ning Alexela kontserdimaja, kus koomik astub üles 17. oktoobril.

Kodulehel on ka märgitud, et piletid tulevad müüki varsti.

"Majandus saab ilma sinuta kenasti hakkama. Aga kui kaua püsid elus sina ise, kui jääd ilma hiiglaslikust jäisest karamelli latte toobist ja muust suvalisest jamast, mille oled suutnud seni kokku lükata, et siis sellele osutades mögiseda: "see on mu elu"," seisab Morani "Looking for Trouble" tuuri tutvustuses.

2019. aasta esinemiste eel Tallinnas ja Tartus ütles Moran ERR-ile, et proovib oma ülesastumisi sihtkoha järgi ka ümber kohandada. "Kui ma olen Eestis, siis tahangi rääkida Eestist, mistõttu ma suhtlen koha peal olles palju kohalikega, samuti vaatan ma Eesti uudiseid. Ma ei tule kuskile ega tee nägu, justkui ma oleksin ikka veel Ameerikas, Austraalias või Inglismaal. Olen ikkagi seal, kus olen," rääkis ta.

Dylan Moran on oma šõudega Eestit külastanud viiel korral.

