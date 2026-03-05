X!

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

Kunst
Katariin Mudist
Vaata galeriid
9 pilti
Kunst

Katriin Mudist avas ARS-i maja väikeses galeriis omapärase näituse "Ajutine lahendus", mille peategelasteks on peamiselt Eesti kultuurivaldkonna institutsioonidest kogutud 24 uksestopperit.

Aasta aja jooksul kogutud uksehoidjad on näitusel kenasti reas. Peamiselt on need sobiva suurusega puutükid, juhulikud ja käepärased kivid või klotsid. Aga on ka näiteks väike sangpomm ja aegunud tulekustuti.

Katriin Mudist ise ütleb, et kuigi uksehoidja otsitakse tavaliselt hetkelisest vajadusest, kipub ajutine lahendus sageli märkamatult püsivaks muutuma.

"Näituse fookuses on see väikene tüütuse või häirituse hetk, kui midagi harjumuspärast ei lähe nii, nagu sa ootad. Antud näituse kontekstis visualiseerin läbi nende uksehoidjate seda hetke, kus mingi institutsiooni töötaja tuleb ja ta ei leia seda harjumuspärast uksehoidjat," rääkis Mudist.

"See väikene tüütuse hetk on küll väikene ja lihtsasti lahendatav, aga ta on lihtsasti seal. Mulle endale meeldib nende stopperite puhul materjali ja vormi ajutisus ja suvalisus, mis annab neile sellise universaalse mõõtme," lisas kunstnik.

Uks ARS-i näitusele on avatud märtsi lõpuni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

20:15

Hannaliina Võsa: minus on ka väga tugev tume pool

18:55

Galerii: Katriin Mudisti uue näituse keskmeks on 24 uksestopperit

18:50

Kinodesse jõuab parima dokfilmi Oscarile nomineeritud film "Härra Eikeegi Putini vastu"

18:45

Eesti Ringhäälingumuuseum kaalub Türilt ärakolimist

18:16

Galerii: Viimsi Artiumi uue näitused toovad kokku pikaaegsed teekaaslased

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

17:33

Pildid: Adamson-Ericu muuseumi uus näitus avab kunstiklassika kaudu konserveerimise maailma

15:55

Helilooja Tiit Kikas filmist "Säärane mulk": naljamuusikat me teha ei tahtnud

14:52

Headreadi raamatuaasta blogi: "Eesti muinasjutud III. Novellmuinasjutud"

13:29

Romaani "Nutivaba" autor Hugo Vaher: tahtsin kirjutada midagi rõõmsamat

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.03

Galerii: selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade võitjad

04.03

Draamateatri lavale jõuab plahvatusohtliku ema ja poja suhte lugu

04.03

"Pealtnägija" päev Urmas Vadiga: kuidas sai lugemist vihkavast lapsest menukirjanik?

13:20

Valitsus tõstis Film Estonia tagasimaksemäära 40 protsendile

17:42

Veneetsia kunstibiennaal lubab tänavu osaleda ka Venemaal

03.03

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

04.03

Eduard Vilde kirjanduspreemia pälvis Andrus Kivirähk

03.03

Esimest korda toimuv festival Tartu Punch soovib suuremate artistidega meelitada ka välispublikut

03.03

Liimets: "Õnn on elada me maal" meenutab, kui trööstitu nõukogude aeg oli

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo