Festivalil Leigo Järvemuusika esietendub kontsertlavastus "Raua needmine"

"Raua needmine" on lavastuslik teos solistidele ja kooridele, milles Veljo Tormise šamanistlik helikeel ja Kalevala mütoloogiline tekst kohtuvad uue, rahvusvahelise muusikalise tõlgendusega. Helilooja Marianna Liigi ja lavastaja Margus Kasterpalu loodud suurvorm toob kokku ligi 150 lauljat kuuest riigist ning kõneleb tegijate sõnul kollektiivse hääle kaudu eetilisest vastutusest maailmas, kus tehnoloogia ja võim on inimese kätes. Koorid tulevad nii Põhja- kui Baltimaadest kui ka Ukrainast.

"Veljo Tormise "Raua needmine" on mulle lähtepunktiks oma ürgse energia, rütmilise jõu ja sõna väega. Elektroonika kaudu laiendame kooride ja solistide kõlamaailma, luues ruumilise ja mitmetasandilise helilise keskkonna," rääkis Liik.

Lisaks kooridele on Liik kirjutanud festivali jaoks ka teose solistidele. Interpreetidena astuvad Leigo lavale Iris Oja (vokaal ja šamaanitrumm) ning Kreete Jacob metsasarvel.

Kontserdil "Põhjamaiseid viise" kõlab kolme Eesti helilooja Ester Mägi, Arvo Pärdi ning Veljo Tormise loodusteemalist ja rahvuslikule pärandile tuginevat muusikat. Laulja Iris Oja, kes on kõigi kolme meistriga koos töötanud, on kutsunud endale kaaslasteks Anna-Liisa Elleri (kannel) ja Ulla Kriguli (klahvpillid).

Rahvusvaheline kooriprojekt "Kuue maa lugu" toob ühele lavale kuue riigi – Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Eesti ja Ukraina – koorid, põimides eri keeli, traditsioone ja koorikultuure üheks tervikuks.

1. augustil on Leigo Järvemuusika märksõnadeks ambient ja elektrooniline muusika, üles astuvad Maarja Nuut ning Islandi artistid Sóley ja Jófríður Ákadóttir/JFDR.

Tänavuse festivali lõppkontserdiga tähistatakse eesti elektroonilise ja meditatiivse muusika suurkuju Sven Grünbergi 70 aasta juubelit, laval on Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambel ja solistid.