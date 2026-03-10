X!

Tänavusel Beach Grind festivalil esinevad Afrojack, Robin Schulz, Tommy Cash jt

Beach Grind
Beach Grind Autor/allikas: PS Music Agency
Muusikafestival Beach Grind toimub sel aastal 9.–11. juulini. Rannaliivale kolinud pealaval astuvad teiste seas üles Afrojack, Robin Schulz ning Tommy Cash.

13. korda toimuva festivali peaesinejateks on Hollandist pärit tantsumuusika produtsent ja DJ Afrojack. 2010. aastal hitiga "Take Over Control" esile kerkinud produtsenti on pärjatud ka mitmete Grammy auhindadega.

Ühendkuningriigist saabuvad Pärnu randa James Hype, kelle käe all valmis 2022. aasta suurhitt "Ferrari", ning Wilkinson, kes tegi omale nime looga "Afterglow". Taaskord külastab festivali ka saksa produtsent Robin Schulz, kellelt lood "Sugar", "Prayer in C" ja "Waves".

Kodumaistest artistidest astuvad Pärnus lavale Tommy Cash, Nublu, Sadu, Smilers, An-Marlen x Nancy, Clicherik ja Mäx jpt.

Reedesel festivalipäeval peab oma 30. sünnipäeva trummi ja bassi üritustesari Hospitality, kelle kätte usaldatakse terveks päevaks Grindi lava.

Tänavusel festivalil kolitakse Beach Grindi pealava Pärnu rannapargist rannaliivale, otse rannajoonele nn Düüni alale. Grindi-nimeline lava kerkib naisteranna parklasse.

Beach Grind 2026 toimub 9.–11. juulil 2026 Pärnus

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

