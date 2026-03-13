X!

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

Film
"Bootstrap Island" Autor/allikas: Kaader mängust
Film

Mänguplatvormil Steam tuli sel nädalal välja virtuaalreaalsusstuudios Maru VR arendatav mäng "Bootstrap Island", mis varem oli mängijatele kättesaadav eelmüügiversioonina.

"Bootstrap Island" on "Robinson Crusoe" stiilis ellujäämismäng, kus mängija satub 17. sajandi laevahuku tagajärjel salapärasele troopilisele saarele, kus ellujäämiseks tuleb kiiresti kohaneda uute oludega.

Tegemist on Eesti mõistes ambitsioonika ja mahuka mänguga, mida on arendatud ligi neli aastat ning mille meeskond on tänaseks 15 inimest. Unikaalne on seejuures see, et arendusprotsessi on kaasatud mitmete erinevate loovvaldkondade inimesed. Näiteks kogu mängumuusika on loonud Eesti helilooja Liina Sumera, kunstiline juht on animatsioonirežissöör Mattias Mälk ja mängu loovjuht on filmirežii taustaga Rein Zobel.

"Bootstrap Island" on esimene Eesti mäng, millele on eraldatud Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA toetus. 2024. aastal võitis "Bootstrap Island" parima Eesti mängu tiitli.

"Kuigi mäng on nüüd teosena valmis, siis mängu arendamine läheb veel edasi. Oleme mängijatelt saanud väga palju head tagasisidet ning on palju asju, mis soovime mängu veel lisada, et ellujäämiselamust mängijatele veelgi põnevamaks ja mitmekesisemaks teha," ütles Bootstrap Islandi loovjuht Rein Zobel.

Maru VR on Eesti VR stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud ligi 40 erinevat VR elamust ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kas sinus on kangelast", "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:45

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

15:14

Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

13:07

"Plekktrummi" külaline on Maria Faust

13:02

Otseülekanne tulemas: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12:24

HÕFF-i avab värske Soome õuduspõnevik

11:41

Eesti kinodesse jõudis parima animafilmi Oscarile nomineeritud "Arco"

11:01

Paavli kultuurivabrikus algab muusika- ja eksperimentaalmeedia festival Dreamscape

10:56

Marie Kuusk: Sarneti "Hamlet" puudutab ja tuletab teatri tähtsust meelde

10:08

Müncheni ehtenädalal pälvis rahvusvahelise preemia Taavi Teevet

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

06.02

Elutööpreemia laureaat Peeter Simm: ühe filmi võiks ikka veel valmis teha

12.03

Galerii ja videod: ERR-i arhiivipärlid Peeter Simmist

11.03

22 riiki tegid ühisavalduse Venemaa eemaldamiseks Veneetsia kunstibiennaalilt

09:23

Otse kell 11: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

12.03

Rein Oja: otsustamatus on hullem kui halb otsus

12:58

Otse emakeelepäeval kell 6.41: suur ettelugemine Kadriorus

12.03

Priimägi: Peeter Simmi relvadeks olid ilumeel ja tugev sotsiaalne empaatia

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo