Aastaid arenduses olnud Eesti VR-mängu "Bootstrap Island" täisversioon jõudis müügile

"Bootstrap Island" on "Robinson Crusoe" stiilis ellujäämismäng, kus mängija satub 17. sajandi laevahuku tagajärjel salapärasele troopilisele saarele, kus ellujäämiseks tuleb kiiresti kohaneda uute oludega.

Tegemist on Eesti mõistes ambitsioonika ja mahuka mänguga, mida on arendatud ligi neli aastat ning mille meeskond on tänaseks 15 inimest. Unikaalne on seejuures see, et arendusprotsessi on kaasatud mitmete erinevate loovvaldkondade inimesed. Näiteks kogu mängumuusika on loonud Eesti helilooja Liina Sumera, kunstiline juht on animatsioonirežissöör Mattias Mälk ja mängu loovjuht on filmirežii taustaga Rein Zobel.

"Bootstrap Island" on esimene Eesti mäng, millele on eraldatud Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA toetus. 2024. aastal võitis "Bootstrap Island" parima Eesti mängu tiitli.

"Kuigi mäng on nüüd teosena valmis, siis mängu arendamine läheb veel edasi. Oleme mängijatelt saanud väga palju head tagasisidet ning on palju asju, mis soovime mängu veel lisada, et ellujäämiselamust mängijatele veelgi põnevamaks ja mitmekesisemaks teha," ütles Bootstrap Islandi loovjuht Rein Zobel.

Maru VR on Eesti VR stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud ligi 40 erinevat VR elamust ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kas sinus on kangelast", "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak".