Eesti VR-mäng "Bootstrap Island" ilmub Steami platvormil

Mängijad satuvad 17. sajandi laevahuku tagajärjel salapärasele troopilisele saarele, kus nad peavad ellu jäämiseks kiiresti kohanema uute oludega. Nad peavad leidma süüa, juua ja relvastust, uurima saare mitmekülgseid maastikke, lihvima tuletegemise oskusi ja valmistuma öisteks kokkupõrgeteks metsikute loomadega.

Stuudio sõnul on tegu kaasahaarava virtuaalse seiklusega, mis muudab ellujäämise põnevalt avastuslikuks teekonnaks, mis nõuab vastupidavust ja strateegiliste valikute tegemist.

"Me oleme loonud selle mängu spetsiaalselt virtuaalreaalsuse jaoks ja keskendume just haaravatele interaktsioonidele ja narratiivi arendamisele. Tänu VR-tehnoloogiale saavad inimesed meie loodud maailma kogeda nii usutavalt, et võib tekkida tunne, et oled päriselt seiklusraamatu sündmustesse sattunud. Mängus pole otseseid juhtnööre ehk julgustame mängijaid uurima ja ise välja mõtlema, milline on nende ellujäämistaktika. Võimalusi on väga palju erinevaid", selgitas mängu loovjuht Rein Zobel.

Maru VR on Eesti virtuaalreaalsuse stuudio, mis on alates 2016. aastast loodud ligi 40 erinevat VR elamust ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kas sinus on kangelast", "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak". "Bootstrap Island" on nende esimene kõrgema järgu VR-mäng, mis avaldatakse Steami platvormil.