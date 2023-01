Loov Euroopa Media programm toetas esmakordselt Eesti VR-mängu

Kuigi programmi toetusmeetmed mängudele on olnud Eestile avatud üle 20 aasta, on Maru VR esimene Eesti ettevõte, kellel on õnnestunud see toetus saada. "Oleme väga uhked, et meil õnnestus see toetus just virtuaalreaalsusmängu arendamiseks saada, sest VR on mängutööstuses veel pigem varajases kasvufaasis. Arvestades programmi üleeuroopalist tihedat konkurentsi, on see suur võit Eesti VR-kogukonnale ja ka mänguarendussektorile," ütles Maru VR-i tegevjuht Lilit Palmar.

"Bootstrap Island" on Robinson Crusoe stiilis ellujäämismäng, kus mängija satub 17. sajandi laevahuku tagajärjel salapärasele troopilisele saarele, kus tuleb kiiresti kohaneda uute oludega, et ellu jääda. Mängija peab saarelt leidma süüa, juua ja relvastust, tõrjuma metsloomade rünnakuid ja õppima tundma põliselanike kombeid.

"Me loome selle mängu spetsiaalselt virtuaalreaalsuse jaoks ja keskendume just haaravatele interaktsioonidele ja narratiivi arendamisele. Tänu VR-tehnoloogiale saavad inimesed meie loodud maailma kogeda nii usutavalt, et võib tekkida tunne, et oled päriselt seiklusraamatu sündmustesse sattunud," selgitas mängu loovjuht Rein Zobel.

Maru VR Productions on VR stuudio, mis on alates 2016. aastast loonud üle 35 erineva VR elamuse ja mängu. Nende loodud mängude hulka kuuluvad näiteks "Kalevipoja retk Põrgusse", "Lend ümber Teletorni" ja "Muusikarännak".

Loov Euroopa MEDIA on Euroopa Komisjoni toetusprogramm, mille eesmärk on tugevdada Euroopa audiovisuaal ja uue meedia tööstust ning filmide rahvusvahelist promotsiooni ja levi. Toetatakse filmide, seriaalide, videomängude ja VR projektide arendust.