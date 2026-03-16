Haus galeriis näeb Markus Kasemaa ja Nina Doshe loomingut

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Haus galeriis on avatud Markus Kasemaa näitus "Tumedaks" ja Ukraina päritolu Nina Doshe näitus "Eneses kroonitud", mis pakuvad vaatajale kontrastset võrdlust.

Markus Kasemaa näitus "Tumedaks" Haus galeriis toob kokku kunstniku kolme viimase aasta maalid.

Teosed jagunevad kolme seeriasse: "Ere", "Tume" ja "Hall". Tumedate maalide figuurid ja kompositsioonid on müstilised ja salapärased, samas kui valged ja värvilised on realistlikumad. Hall on justkui vahepealne ala – liikumine ühest etapist kuhugi edasi, uude maailma.

Kasemaa maalidel on abstraktsed figuurid ja kummalised, unenäoliselt põimuvad olukorrad. Kunstniku enda sõnul on kõik näitusel esitatud värvikombinatsioonid talle omased ja põnevad katsetada, kuid tumedam värvimaastik on ehk kõige rohkem temalikum. "Võib-olla järgmine seeria tuleb siis mahe või murtud. Meelega taotluslikult hästi värviline," sõnas ta.

Samal ajal on Haus galerii kõrvalsaalis avatud ka teine näitus, Ukraina päritolu Nina Dobrovolska, kunstnikunimega Nina Doshe näitus "Eneses kroonitud".

"Nina Doshe näitus on äärmiselt naiselik, õrn, lopsakas, klassikalises stiilis, tugevalt ja detailselt läbi maalitud. Samas kui Markus Kasemaa näitus sekundeerib sellelele naiselikule maailmale müstifitseeritud mehelikuma ja jõulise sissevaatega kusagile teistesse salapärastesse dimensioonidesse," kirjeldas galerist Piia Ausman.

Nina Doshe maalib maailma enda sõnul läbi naiselikkuse prisma. Näitusel "Eneses kroonitud" on elegantsed figuurid, lopsakad lillebuketid, vahemere vaated, värvid ja meeleolud.

"See näitus on pühendatud naistele nende mitmekülgsuses. See tähendab naine kui isik, naine kui ema ja naine kui tüdruk, tütarlaps. See näitus on pühendatud kõigile naistele," lausus kunstnik.

Nina Doshe on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikuna, kuid täna tegutseb ta ennekõike romantilise käekirjaga maalikunstnikuna.

"Nina eristub meie kunstipildis, sest ta on ukrainlanna ja ta on emotsionaalsem kui keskmised Eesti kunstnikud. Nina on manifesteerinud läbi oma loomingu seda, et tema julgeb maalida ilu. Ilu poole pöördumine tundub meile eestlastena toretsev, samas kui Nina keerab selle toretsemise üle võlli: see ilu konsentratsioon on hästi tugev ja hästi meeleline," sõnas Ausman.

Mõlemad näitused jäävad Haus galeriisse üles märtsi lõpuni.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

