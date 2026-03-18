Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

Edith Karlsoni kunstnikuraamatu esitlus Dominiiklaste kloostri hoovis Autor/allikas: Alana Proosa
17. aprillil avatakse Soome nüüdiskunsti muuseumis Kiasma Eesti kunstniku Edith Karlsoni isikunäitus "Edith Karlson: koidik" ("Edith Karlson: Sarastus").

Idee näituse tegemiseks sai alguse Veneetsia kunstibiennaalilt, kus Karlson 2024. aastal Eestit esindas. Näituse kuraator on Piia Oksanen.

"Edith Karlsoni näitus paneb külastajad vastamisi neljameetriste hiiglaste, saali kohal kõrguva skeletiga ning terve armeega, mis ratsutab oma vältimatu saatuse suunas, samal ajal kui linnud seda kõike vaikselt jälgivad. Kaevu ääres tõusevad veest merineitsid, kes on tunnistajateks inimese hävitustöö tagajärgedele merel ja maal," seisab näituse tutvustuses.

"Müütilised tegelased on Karlsoni jaoks väljund, mille kaudu otsida vastuseid küsimustele, millele mõistusega vastuseid ei leia. Eelajalugu, fossiilid ja arheoloogia pakuvad järjepidevat inspiratsiooni. Inimesi ja loomi ühendab instinkt, visa soov ellu jääda ning võime kohaneda."

Möödunud aastal olid Karlsoni tööd väljas Leedus, Sapieha Palace'i kaasaegse kunsti keskuses Vilniuses.

Kiasma on viimastel aastatel kogunud keskmiselt 250 000 külastust. Näitus jääb Soome pealinnas avatuks 27. septembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

