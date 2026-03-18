Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

Peeter Laurits filmis "Laskumine orgu"
27. märtsil jõuab kinodesse Docpointil noore dokumentalisti preemia pälvinud Johan Huimerinna film "Laskumine orgu", mille keskmes on kunstnik Peeter Laurits.

"Laskumine orgu" viib vaataja Kütiorgu suvise looduse rüppe. Fotokunstnik Peeter Laurits nõiub omalaadse triksteri või šamaanina erinevate maailmade ja reaalsuste piiril, tuues sõnumeid kunsti, teaduse, mütoloogia, esoteerika ja ökoloogia vallast ning rajades kiirteid sääskede ja üraskite tasandilt otse kosmilistesse sfääridesse. 

Kütiorg on korraga nii ateljee kui ka nihestatud müstiline maailm, kus aeg ja ruum ei allu sirgjoonelisele loogikale ning minevik, olevik ja kujutlus eksisteerivad üheaegselt, kujunedes filmi keskseks metafooriks: näiliselt väike koht, mille nähtamatud trajektoorid ja ussirajad avavad uusi viise maailma tajumiseks. Film avab kunstik Peeter Lauritsat läbi vestluste, loometegevuse ja performatiivse igapäevaelu, kus on korraga kohal nii madal kui kõrge, pidulik ja argine, taevas ja kompostihunnik.

Filmi režissöör ja operaator on Johan Huimerind, produtsent Maie Rosmann, montaažirežissöör Martin Männik, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Maarja Nuut. Tootjad on Ilmatar Film ja Dokfilm.

Toimetaja: Karmen Rebane

15:34

Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

14:07

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

13:36

Tallinnas ja Tartus linastub itaalia näitleja Claudia Cardinale eriprogramm

13:22

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

12:51

Kinodesse jõuab kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

12:04

Arvustus. Oopuse "Reivlender" kõlab kui saunarituaali muusika

11:59

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

11:51

Kultuuriportaal soovitab: Mike Nicholsi "Elluastuja" Jupiteris

11:48

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

11:02

Kanuti Gildi Saalis esietendub Rūta Ronja Pakalne tantsulavastus "Softpower"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

16.03

Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

17.03

Tallinna linnamuuseumi avahoidla arhitektuurivõistluse võitis kavand "Sissevaade"

10:06

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

16.03

Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel"

17.03

Maria Faust: hea kunst on poliitiline, aga poliitiline kunst on ohtlik

17.03

Universal Music lubab uue One Nordic mudeli alla koondada ka Eesti ja Baltikumi

16.03

Kaspar Viilup: Oscarite suurim kaotaja oli puhtakujuline draama

17.03

Keelenupp. Kas kassigile või kassilegi?

17.03

Kertu Kulli: mis teeb teatrist noore lemmiku?

