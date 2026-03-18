Kinodesse jõuab Johan Huimerinna dokumentaal kunstnik Peeter Lauritsast

"Laskumine orgu" viib vaataja Kütiorgu suvise looduse rüppe. Fotokunstnik Peeter Laurits nõiub omalaadse triksteri või šamaanina erinevate maailmade ja reaalsuste piiril, tuues sõnumeid kunsti, teaduse, mütoloogia, esoteerika ja ökoloogia vallast ning rajades kiirteid sääskede ja üraskite tasandilt otse kosmilistesse sfääridesse.

Kütiorg on korraga nii ateljee kui ka nihestatud müstiline maailm, kus aeg ja ruum ei allu sirgjoonelisele loogikale ning minevik, olevik ja kujutlus eksisteerivad üheaegselt, kujunedes filmi keskseks metafooriks: näiliselt väike koht, mille nähtamatud trajektoorid ja ussirajad avavad uusi viise maailma tajumiseks. Film avab kunstik Peeter Lauritsat läbi vestluste, loometegevuse ja performatiivse igapäevaelu, kus on korraga kohal nii madal kui kõrge, pidulik ja argine, taevas ja kompostihunnik.

Filmi režissöör ja operaator on Johan Huimerind, produtsent Maie Rosmann, montaažirežissöör Martin Männik, helirežissöör Indrek Soe ning helilooja Maarja Nuut. Tootjad on Ilmatar Film ja Dokfilm.