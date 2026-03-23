X!

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

VAT Teatri uuslavastus "Diktaatori sünd" lahkab läbi satiiri ja klounaadi suuri küsimusi demokraatiast ja diktatuurist. Lavastaja Triin Brigitta Heidovi jaoks on see EMTA lavakunstikooli diplomilavastus.

Lavastuse aluseks on Londoni teatrirühmituse Rhum ja Clay's poliitiline satiir, mis jõudis publiku ette paar aastat tagasi alapealkirjaga "Miks demokraatia on üle hinnatud ja miks ma seda ei igatse". Algmaterjali on kohandatud Eesti olusid silmas pidades.

"Kui ma esimest korda seda materjali lugesin, võlus mind kõige rohkem selle juures see, kuidas me inimkonnaga sinna reha otsa koperdame, et meil on ees kuskil mingi suur juht, kes teeb meelevaldseid otsuseid. See materjal andis kuidagi väga võluvalt omal nahal tunda, kuidas selline asi võib juhtuda," rääkis lavastaja Triin Brigitta Heidov.

Kahele näitlejale kirjutatud tükki veavad Mauri Liiv ja Markus Habakukk, oma muusikaga saadab tegevust Kristjan Robert Rebane.

"Suur rõõm on teha seda. Tükk on väga väljakutsuv ja pakub pinget just selles mõttes, kuidas seda kõike vedada, mida teha. Õnneks me oleme jõudnud läbimängudeni, saanud mingisuguse suurema pildi asjast ette ja minul on küll suur ärevus, kui publik saali tuleb, et kas keegi lõpuks naerab ka peale Triinu," rääkis Mauri Liiv.

Loo tõlkis Pirjo Jonas, lavastuse on kujundanud Kairi Mändla ja valguskunstnik Terje Kagovere, etendused toimuvad Sakala 3 teatrimajas.

"Diktaatori sünd" esietendub 24. märtsil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

