OpenAI sulgeb videotootmisrakenduse Sora

Autor/allikas: Reuters/Dado Ruvic/Illustration/Scanpix
Tehisintellektifirma OpenAI, kes jooksutab ka populaarset ChatGPT tarkvara, teatas teisipäeval, et sulgeb videorakenduse Sora. Sellega jääb sõlmimata ka OpenAI miljarditehing Disneyga.

Lihtsatest tekstikäsklustest aina realistlikumaid videoid tootnud Sora suletakse veidi vähem kui kaks aastat peale seda, kui lahendus esimest korda turule toodi. Lõplik rakenduse versioon avaldati möödunud aasta septembris ning viie päevaga kogus rakendus üle miljoni allalaadimise. Suletakse nii telefonirakendus kui ka veebiplatvorm.

OpenAI ütles BBC-le, et Sora sulgemisega soovitakse keskenduda teistele arendustele, sh robootikale, mis aitaks inimestel täita päriselulisi ja füüsilisi ülesandeid. Lisaks plaanitakse üheks rakenduseks kokku tuua OpenAI veebibrauser, ChatGPT ja koodimise töörist Codex.

Eelmise aasta lõpus teatas USA meediafirma Disney, et investeerib tehisintellektifirmasse miljard dollarit. Tehing võimaldanuks platvormi kasutajatel kasutada videolõikude loomiseks Disney tegelaskujusid. Disney oli esimene suur filmistuudio, kes oma intellektuaalset vara (nt Miki-Hiir, Yoda ja veel 200 tegelaskuju) tehisintellekt-lahendustele litsentseeris.

Sora sulgemisega jääb sõlmimata ka OpenAI tehing Disneyga, kes "austab OpenAI otsust lahkuda videode genereerimise ärist". Disney kavatseb jätkata koostööd teiste tehisintellektifirmadega, et kasutada AI-põhiseid videotehnoloogiaid ilma autoriõiguseid rikkumata.

Disney ja OpenAI partnerlus kergitas kulme. Kardeti, et kokkulepe võib tähistada esimest suurt sammu selle suunas, et tehisintellekt hakkab audiovisuaalse meediaga töötavaid inimesi asendama.

Sora kõrvale tekkis paari aastaga ka parajalt konkurente. Nende hulgas ka Hiinast pärit Seedance.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: BBC

"PSÜHHO" UUED OSAD

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo