Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

Jaan Aru
Jaan Aru "Osav aju" Autor/allikas: Eiko Lainjärv
Möödunud aasta 25 kauneima Eesti raamatu ja 5 kauneima Eesti lasteraamatu konkursside publikuhääletusel osales 603 inimest, kellest 56 andis hääle Jaan Aru raamatule "Osav aju", mille kujundas ja illustreeris Martin Veisman ning kirjastas Ajujutud.

Publiku lemmikuks oli veel Kaire van der Toorn Guthani kujundatud raamat "Kannapööre", autoriteks Jaan Maling, Melissa Mariel Korjus ja Krõõt Tarkmeel. Väljaandjaks Rahva Raamatu kirjastus. Teose poolt hääletas 42 inimest. 

Kaks publikuhäält vähem (40) kogus Merilin Mandeli "Mis värk nende kehadega on?", mille on kujundaja Einike Soosaar ja illustraator Krõõt Kukkur, väljaandjaks kirjastus Puänt. 

Publikuhääletus toimus 19. veebruarist 19. märtsini suuremates raamatupoodides ning Eesti Rahvusraamatukogu Solaris keskuses asuva saatkonna juures. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Kaunimate raamatute konkursi publikulemmikuks valiti Jaan Aru "Osav aru"

