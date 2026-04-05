Selgusid sümfooniaorkestrite liidu aastapreemiate laureaadid

Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse esimees Jüri-Ruut Kangur ja Sirje Rein Autor/allikas: Eesti Sümfooniaorkestrite Liit
Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu aastapreemiate laureaadid on Sirje Rein, Tiina-Mai Arund ja Lehti Saag.

Laupäeval Viljandis Ugala teatris toimunud Tonio Tamra mälestuskontserdil anti Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu aastapreemia üle Viljandi muusikakooli õpetajale Sirje Reinule pikaajalise pühendunud töö eest keelpillipedagoogina.

Viljandi noorte sümfooniaorkestri dirigendi Imre Rohuväli sõnul on Sirje Reinu pühendunud ja ennastsalgav töö paljude aastakümnete jooksul Viljandi linnas ja maakonnas noorte viiuli- ja vioolaõpilaste koolitamisel andnud hindamatu panuse Eesti muusikakultuuri arengusse.

"Tema tegevus ei ole kujundanud üksnes põlvkondi tublisid keelpillimängijaid, vaid on rikastanud ka kogu Eesti kultuurielu, sealhulgas laulupidude liikumist. Tema pikaajalise õpetajatöö viljana on sirgunud arvukalt heal tasemel muusikuid, kellest paljud on jätkanud oma teed professionaalses muusikaelus. Seega ulatub tema töö mõju kaugele väljapoole klassiruumi, kandes edasi armastust muusika ja ühise musitseerimise vastu," sõnas Rohuväli.

Orkestrite liidu aastapreemia pälvis Põlva muusikakooli kauaaegne keelpilliõpetaja Tiina-Mai Arund, kellele antakse preemia üle juuni alguses Põlva muusikakooli keelpilliorkestri kontserdil.

Arundi üks esimesi õpilasi, Põltsamaa muusikakooli õpetaja ja kammerorkestri dirigent, Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse liige Hiie Taks ütles, et Tiina-Mai Arund on silmapaistev viiuli- ja vioolapedagoog ning pühendunud keelpilliorkestri juhendaja, kes on kujundanud mitme põlvkonna noorte muusikute arenguteed, andes neile lisaks tehnilistele oskustele armastuse ansamblimängu ja orkestrikultuuri vastu.

"Juhendaja ja õpetajana on Tiina-Mai Arund väga sõbralik. Tema loovad ideed on imetlusväärsed ja tema repertuaarivalikud tehniliselt läbimõeldud, aga samas lapsesõbralikud. Arundi käe all tegutsev laste keelpilliorkester on silma paistnud ühtse kõlapildi ja energilise lavalise kohaloluga. Põlva muusikakooli keelpilliorkestri ühe alustalana on tema panus selle orkestri kujunemisse olnud hindamatu," lisas Taks.

Oluline osa Tiina-Mai Arundi tegevusest on seotud ka laulupeo traditsiooniga. Ta on osalenud laulupidudel alates noorte viiuldajate ansamblist kuni noorte sümfooniaorkestrini, panustades järjepidevalt selle liigi kujunemisse ja arengusse.

Korraldaja preemia pälvis Lehti Saag panuse eest Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu tegevuse organiseerimisel. Talle antakse preemia üle 4. mail Tartu Ülikooli aulas orkestri kevadkontserdil.

Lehti Saag on Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri administratiivse eestvedajana olnud väga oluline lüli orkestrikultuuri ülesehitamisel ning igapäevase tegevuse toimimise ladusana hoidmisel. Orkestri peadirigendi Taavi Kulli sõnul on orkester õnnelik, et neil on inimene, kes nii tõsiselt panustab oma aja, professionaalse juhtimisoskuse ja inimlike väärtustega. 

"Hea juht ei ürita kõike ise teha, vaid leiab inimesed, inspireerib neid ja on neile nõudlik eeskuju. Korraldusliku sujuvuse eest vastutamine on Lehtile alati olnud südameasjaks. Oluliseks pean ka orkestrisisese laiapõhjalise juhtimise ülesehitamist. Orkestris mängimine ei ole teenuse, vaid vastutuse võtmine. Orkestri kunstilise juhina saan öelda, et paremat administratiivjuhti, kes toetab ja mõtleb põhjalikult, et asjad oleks tehtud, on mul raske ette kujutada. Lehti annab head eeskuju ka pikaaegse pühendunud orkestrandi ning hinnatud sotsiaalse panustajana," lausus Taavi Kull.

Lisaks pälvib Saag tunnustuse tegevuse eest Eesti Sümfooniaorkestrite Liidus, kus ta juhatuse liikmena vastutas kuuel aastal finantsvaldkonna eest, tehes seda täpsuse ja pühendumusega, mida valdkond nõuab.

12. korda väljaantava Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu aastapreemia on seni pälvinud 25 laureaati.

Toimetaja: Karmen Rebane

