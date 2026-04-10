X!

Suri hiphopkultuuri üks teerajajaid Afrika Bambaata

Muusika
Muusika

68-aastaselt lahkus Ameerika DJ, räppar, produtsent ja hiphopkultuuri üks alusepanijaid Afrika Bambaataa (17.04.1957–09.04.2026).

Bambaataa surma kinnitas ametiühing Hip Hop Alliance, kes lisas oma teates, et Bambaataa aitas kujundada ülemaailmset liikumist, mis põhines rahul, ühtsusel, armastusel ja lõbutsemisel.

Jamaika ja Barbadose vanemate laps Bambaataa sündis Lance Taylorina Bronxi linnaosas ja kasvas üles USA tsiivilõiguste liikumiste ajal. Bambaataa sai kodukandis tuntuks oma hoovipidude pärast, mida ta korraldas Lõuna-Bronxis. 1973. aastal rajas ta Universal Zulu Nationi, rahvusvahelise rühmituse, mis tegeles hiphopi levitamisega.

Tema 1982. aastal ilmunud loost "Planet Rock" sai hitt, mis kujundas 1980. aastate vältel hiphopi arengut. Bambaataa visioon hiphopist muutis Bronxi linnajao "tänaseks igasse maailma nurka ulatuva kultuuriliikumise sünnipaigaks," ütles Hip Hop Alliance'i tegevjuht.

Hilisematel aastatel varjutas Bambaataa saavutusi süüdistused laste seksuaalses ahistamises ning inimkaubanduses. Bambaataa ise eitas süüdistusi. 2016. aastal astus ta süüdistuse tuules tagasi ka Zulu Nationi juhtimisest.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:45

Galerii: Soome tänavakunstnik EGS avas Pocos Eestist inspireeritud näituse

14:38

LUULETUS | Viivi Luik

14:24

Sinijärve raamatusoovitused: "Teisel pool peeglit" on teos, mis teeb tänulikuks

13:31

Merike Estna viitab Veneetsia biennaalil naiskunstnike varjatud loomingule

13:06

12:37

Cannes'i filmifestivali võistlusprogrammi valiti Eesti kaastootmisel valminud linateos

12:31

Uue muusika reede: Pluuto, Lady Gaga, Doechii, The Boondocks

12:06

Narvas jõuab lavale Tiit Palu dokumentaallavastus "Kuum suvi '93"

11:43

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

11:03

Pildid: Endla teatris jagati publikupreemiaid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09.04

Andrus Vaarik: üksindus saab minu eas eriti reljeefselt teemaks

09.04

Noorarhitektid: linnahall vajab visioonide asemel järjepidevat tegutsemist

09.04

Eesti uueks kultuuriatašeeks Saksamaal saab Paul Aguraiuja

08.04

Arvustus. "Väikeses häärberis": laibakesed libedal jääl

09.04

Endla teatris esietendub argipoeetiline lavastus "Rõdul"

09.04

Rakvere teatri lavastus "Pimekaader" räägib kunstniku vastutusest

12:31

09.04

Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

11:03

09.04

Galerii: esilinastus kodumaiste lühifilmide kogumik "Tuli tuha all"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo