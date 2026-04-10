Suri hiphopkultuuri üks teerajajaid Afrika Bambaata

Bambaataa surma kinnitas ametiühing Hip Hop Alliance, kes lisas oma teates, et Bambaataa aitas kujundada ülemaailmset liikumist, mis põhines rahul, ühtsusel, armastusel ja lõbutsemisel.

Jamaika ja Barbadose vanemate laps Bambaataa sündis Lance Taylorina Bronxi linnaosas ja kasvas üles USA tsiivilõiguste liikumiste ajal. Bambaataa sai kodukandis tuntuks oma hoovipidude pärast, mida ta korraldas Lõuna-Bronxis. 1973. aastal rajas ta Universal Zulu Nationi, rahvusvahelise rühmituse, mis tegeles hiphopi levitamisega.

Tema 1982. aastal ilmunud loost "Planet Rock" sai hitt, mis kujundas 1980. aastate vältel hiphopi arengut. Bambaataa visioon hiphopist muutis Bronxi linnajao "tänaseks igasse maailma nurka ulatuva kultuuriliikumise sünnipaigaks," ütles Hip Hop Alliance'i tegevjuht.

Hilisematel aastatel varjutas Bambaataa saavutusi süüdistused laste seksuaalses ahistamises ning inimkaubanduses. Bambaataa ise eitas süüdistusi. 2016. aastal astus ta süüdistuse tuules tagasi ka Zulu Nationi juhtimisest.