Tallinnas esineb trap-räppar UnoTheActivist

30-aastane Atlantas sündinud UnoTheActivist on enam kui kümme aastat kestnud karjääri jooksul avaldanud üle 20 albumi ja miksteibi ning kümme EP-d. Viimase lühialbumi "Adventure Time 2" avaldas ta 2026. aasta alguses.

Debüütalbumi "Live.Shyne.Die" (2017) ning projektidega "Limbus Pt. 2" (2018) ja "For Christ Sake 2" (2018) kogus UnoTheActivist kaasaegse meloodilise hiphopi põranda all korralikult tähelepanu.

Aastate jooksul on UnoTheActivist koostööd teinud Playboi Carti, Trippie Reddi, Yeati, Ty Dolla Signi jpt.

UnoTheActivist astub Tallinnas lavale 26. aprillil ööklubis Privé.