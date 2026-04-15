Marleen Suvi harutab uues maaliseerias lahti unenäomotiive

Galeriis Artrovert avataval näitusel "Ja head koerad keldris on." tuleb esitlusele Marleen Suvi uusim maaliseeria, milles kunstnik harutab lahti unenäomotiive. Näituse kuraator on Aleksander Metsamärt.

Teosed on tõukunud kunstnikku painavatest unenägudest, mis on vormunud õlimaalideks, keraamikaks ning pigmendi ja söega sündinud suureformaadilisteks teosteks.

"Näitusel on palju sama motiivi, mis kordub, ja ta kordub erinevate vaatenurkade alt. Tegelikult on need motiivid vägivaldsetest hetkedest pärit. Ma arvan, et just sellised enesepiinamised või piinavad momendid tekitavad kõige tugevama emotsiooni ja tunde," rääkis kunstnik ise.

Kunstnik üritas kogetud hetki endast välja maalida, et neid paremini mõista. "Esialgu köitis mind lisaks visuaalsetele hetkedele see emotsioon, millega sa üles ärkasid, või see väga spetsiifiline tunne, mida sa ärkvel olles tegelikult ei ole kogenud. Väga sügav segadus, pooleldi mõistmine, pooleldi mittemõistmine. Need olid väga keerulised tunded," tõdes Suvi.

Kuraator Aleksander Metsamärdi sõnul on unenäoline tunnetus kandunud edasi ka näituseruumi. "Sest unenäod on ju fragmentaarsed, nad koosnevad kildudest ja tükikestest, ning ka näitusel liikudes, sellest kuidas vaataja pendeldab suurelt teoselt väikeste peale, kuidas väiksed moodustavad omaette gruppe, selliseid momente ühest ja samast motiivist, ka teoste enda vahel on võimalik liikuda nagu unenäos," rääkis ta.

Marleen Suvi näitus Artrovert galeriis on avatud kuni 16. maini.