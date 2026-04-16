New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

Arvo Pärdi õnnitlemine Pärdi keskuses Autor/allikas: Birgit Püve / Arvo Pärdi Keskus
29. aprillil avatakse New Yorgi Nelja Vabaduse pargis Soome kunstniku Hans Rosenströmi kohaspetsiifiline heliinstallatsioon "Vaikusest sündinud", mis on inspireeritud Arvo Pärdi muusikast ja Louis Kahni kavandatud pargikompleksi arhitektuurist.

Installatsioon on sündinud koostöös ansambliga Vox Clamantis ning see on pühendatud Arvo Pärdi 90. sünnipäevale.

"Arvo Pärdi muusika on inspireerinud väga paljusid kunstnikke eri kunstivaldkondadest ja praegune projekt on üks suurepärane näide sellest," sõnas Arvo Pärdi keskuse tegevjuht Anu Kivilo.

"Vaikusest sündinud" on ruumiline rännak, kus heli kostab järgemööda tosinast peidetud kõlarist, kutsudes külastajat pargis liikuma. Hans Rosenström on selles ühendanud kolm elementi, mis on olulisel kohal ka Arvo Pärdi loomingus: inimhääle tundlikkuse, vaikuse ja kohalolekutunde. Kõik installatsioonis kõlavad helid on sisse laulnud ansambel Vox Clamantis.

Ansambli Vox Clamantis kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve sõnul oli koostöö Hans Rosenströmi ja projekti kuraatori Alina Girshovichiga erakordselt huvitav ning ansambli puhul ka ainulaadne.

"Hans edastas meile suusõnaliselt oma nägemuse helipildist ning meie asusime seda improviseerides ellu viima. Kuna Arvo Pärdi muusikas on väga olulisel kohal modaalne mõtlemine ning horisontaalsus, leppisime ka meie kokku kindla modaalsuse ning muusika energia horisontaalse arengu. Ülejäänu sündis hetkes," kirjeldas Tulve.

Nelja Vabaduse park New Yorgis Autor/allikas: Wikimedia Commons / Kenlarry / CC BY-SA 4.0

Teos kestab ligikaudu 15 minutit ning seda saab New Yorgi Nelja Vabaduse pargis kogeda igal täistunnil kella 10st kuni18ni.

"Installatsiooni kogemine loob sarnaselt Pärdi muusikale ja Kahni arhitektuurile ruumi rahulikuks mõtiskluseks, andes võimaluse inimestevaheliste sidemete loomiseks praeguses pidetus maailmas," sõnas installatsiooni kuraator Alina Girshovich.

Eesti kultuuriatašee USA-s Madli-Liis Parts lisas, et "Vaikusest sündinud" näitab veenvalt, kuidas Eesti muusika kõnetab rahvusvahelist publikut ka väljaspool traditsioonilist kontserdisaali ning mitte vaid muusikahuvilisi.

"Arvo Pärdi loomingust inspireeritud heliinstallatsioon loob ainulaadse kohtumispaiga muusika, arhitektuuri ja linnaruumi vahel ning pakub New Yorgi publikule võimaluse kogeda tema helikeelt vahetult ja isiklikult. Aastaid ette valmistatud sündmus kinnitab taas, kui oluline on toetada seda, et eri riikide loojad ja ka kultuurivaldkonna professionaalid saaksid kohtuda ning külastada Eesti jaoks olulisi inspireerivaid paiku," märkis ta.

Installatsioon "Vaikusest sündinud" on New Yorgi Nelja Vabaduse pargis avatud 29. aprillist kuni 21. juunini.

Toimetaja: Karmen Rebane

