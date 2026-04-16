Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

Foto: Ken Mürk/ERR
Näitleja Elisabet Reinsalu rääkis saates "OP", et aastate jooksul on talle kõige kallimaks saanud rollid, mille nimel on tulnud palju vaeva näha.

21. aprillil tähistab näitleja Elisabet Reinsalu oma 50. sünnipäeva. Samal päeval esietendub tal oma koduteatris, Tallinna Linnateatris monolavastus "Käitumisreeglid tänapäeva ühiskonnas".

"Minu initsatiiv see ei olnud. Mul on mängukavas ka teisi tükke, millega oleks saanud oma juubelit tähistada, ma oleksin ka nii rahul olnud, aga kui ikkagi minu õpetaja Anu Lamp pöördus minu poole ja ütles, et tal on üks selline mõte, loe see näitemäng läbi ja mis sa arvad sellest, oli raske talle ei vastata," avas Reinsalu, kuidas lavastuse idee sündis.

Näitleja tõdes, et monolavastus on ühekorraga hirmus ja äge ettevõtmine. "See on ikkagi suur väljakutse, aga ma mõtlesin, et millal siis veel kui mitte nüüd," tõdes ta.

Selle üle, et juba enne esietendust on kõik etendused välja müüdud, võib Reinsalu sõnul rõõmu tunda. "Loomulikult lisab see teatud vastutustunde ka. Inimesed on juba piletid ette ostnud ja see nõuab minult ka teatud valmisolekut – näidake siis, mida proua Reinsalu suudab," lausus ta.

Elisabet Reinsalu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Seda, et mahukas tekst võib laval sassi minna, näitleja ei karda. "Võib juhtuda, et näitleja ajab teksti laval nii sassi, et sellest saavad kõik aru. Siis muidugi on see kohutav õnnetus, sest sulle tundub, et sa pead hakkama kõike otsast ehitama, mida sa oled juba loonud. Aga samas ma mõtlen, et ega inimesed ei ole robotid ja kui me tahaksime näha perfektset tüüpi, siis ma peame laskma AI-l selle tüübi sinna valmis keevitada. Loomulikult on iga näitleja eesmärk puhtalt ja ilma vigadeta tekst ära öelda, aga kui see juhtub, siis juhtub," võtab ta asja külma kõhuga.

Näitlejana peab Reinsalu enda pärusmaaks just sõna, kuigi ta on ka balletikoolis õppinud ja tantsimisega tegelenud. "Ma olen alati proovinud keskenduda sellele, et see sõna oleks võimalikult täpne. Mulle meeldib ka kirjutamisprotsessi juures otsida seda täpselt õiget sõna. See on kõige mõnusam osa sellest protsessist," märkis ta.

Oma enam kui 20-aastasele teatriteele tagasi vaadates nentis Reinsalu, et kõige armsamad on rollid, millega ta on pidanud kõvasti vaeva nägema. Esimesena meenus talle Catherine lavastusest "Tõestus".

"See oligi teatris mu esimene töö. Ma mängisin matemaatikut, kes polnud veel valmis matemaatik, aga kelle aju oli erakordselt hästi arenenud, ta sai numbrite süsteemidest ülihästi aru. See roll on mulle kindlasti jäänud südamesse," meenutas ta.

Samuti on eriliselt südamesse pugenud Natalie Herzen "Laevahukust" ja Hester Swane lavastusest "Kassirabal". "Need olid ühel ja samal aastal, see oli suur kokkusattumus ja suur õnn, et sul on näitlejana võimalus mängida selliseid rolle."

Elisabet Reinsalu ja Owe Petersell Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lisaks teatritöödele on Reinsalu mänginud mitmetes teleseriaalides. Viimastel aastatel on ta ekraani vahendusel kodudesse jõudnud sarjaga "Kättemaksukontor", kus ta kehastab eradetektiiv Barbarat.

"Telerollidega on ka niimoodi, et kui sa saad õigel ajal asja tuuma kätte, siis need elavad oma elu edasi. Sul on juba lihtne minna võttepäeval võtteplatsile ja ei pea enam suuri sisseelamisrituaale läbi elama, vaid ma juba saan aru, mis selle Barbara olemus on," rääkis ta.

Unistustest rääkides tõi Reinsalu välja, et ta unistab ühest lihtsast päevast, mis annab võimaluse rahulikult kulgeda.

"See on selline aeglane, rahulik päev, mil ma tõusen, joon kohvi, vaatan aknast välja, ei võta telefoni kätte, ei kiirusta kuskile, võib-olla astun õue, võib-olla patsutan lemmiklooma, kui see lemmikloom peaks tekkima, lähen kasvuhoonesse, tulen tagasi tuppa ja siis see päev kulgeb niimoodi õhtusse. Vot sellisest elust ma unistan," kirjeldas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

16.04

Kultuurist eemale jäämist põhjustavad enim ajanappus, kallid piletid ja ligipääsmatus

16.04

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

16.04

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

16.04

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

16.04

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

16.04

Tallinnas algab heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

16.04

"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.04

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

16.04

Üllar Saaremäe toob Estonia lavale Kivirähki ja Kaumanni ooperi "Charon"

15.04

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

16.04

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

16.04

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

15.04

Resident Advisori asutanud Eesti juurtega Paul Clement: mu vanavanemad elasid Sydneys Saaremaa elu

16.04

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

