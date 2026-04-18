Olev Muska andis Palamusel kontserdi

Austraalias sündinud Eesti elektroonilise muusika helilooja Olev Muska esitas laupäeval Palamusel lugusid oma uuelt albumilt "My Mouth Sang/My Heart Sank", mis põhineb Veljo Tormise soome-ugri rahvalauludel.

Muska sõnul oli Tormise loomingut lihtne siduda elektroonilise muusikaga, sest tema loodus on rütmikat, eksootikat ning modernsust.

Kontserdikava ühendab Ingeri, Vepsa, Liivi ja Vadja pärimuslaulude kihistused elektroonilise helikeelega.

Juba 1980-ndatel Austraalias eestikeelset elektroonilist muusikat välja andnud Muska jaoks on tegemist otsekui koju tagasi jõudmisega, sest Palamuse on tema vanaisa kodupaik.

"Tormis ise kuulas üle kunagi. Tihtipeale kui ma saatsin talle midagi või kui isegi tegime heliproovi Estonia saalis, siis tema kiitis seda kõiki heaks, ta oli väga vastutulelik ja julgustas mind veelgi, veelgi rohkem tema värgiga mängima," ütles Muska.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

