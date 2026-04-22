Stalkeri käik valiti Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade nimistusse

Euroopa Filmiakadeemia nimistu "Treasures of European Film Culture" toob esile paigad, millel on sümboolne ja ajalooline tähendus Euroopa filmikultuuris ning mille säilitamine ja kaitsmine on oluline ka tulevastele põlvedele.

2026. aastal lisati nimekirja kümme uut paika, nende seas kinod, filmistuudiod ja võttekohad üle Euroopa. Eestist valitud Stalkeri käik on tuntud kui Andrei Tarkovski kultusfilmi "Stalker" (1979) võttepaik.

"Tallinnas filmitud "Stalkeri" võttepaigad on oluline osa meie filmipärandist ning konkreetsed kohad kannavad endas tugevat kultuuriloolist tähendust. Just need industriaalmaastikud aitasid kujundada filmi ainulaadse Tsooni – kujundi, mis on mõjutanud ka tänapäeva filmikultuuri ja mõtteviise laiemalt. Tarkovski looming ning tema poeetiline filmikeel on jätnud sügava jälje mitmele filmitegijate põlvkonnale üle maailma ning Tallinnas loodud keskkond on selle pärandi lahutamatu osa," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Lisaks Stalkeri käigule lisati praeguseks 70 objekti koondavasse nimekirja tänavu muu hulgas Kino International Berliinis, Splendid Palace Riias, Dovženko filmistuudio Kiievis ning Krzysztof Kieślowski arhiiv Poolas.

"Tegemist on silmapaistvate ajalooliste paikadega, mille hulka kuuluvad filmistuudiod, kinod, võttepaigad ja üks filmiarhiiv. Kolm neist uutest lisandustest asuvad riikides, mis seni olid nimekirjas esindamata: Albaania, Eesti ja Serbia," sõnas Euroopa Filmiakadeemia filmipärandi juht Pascal Edelmann.

Stalkeri käik avatakse Euroopa Filmiakadeemia olulise paigana ametlikult Eesti filmi sünnipäeval, 30. aprillil kell 16.

"Treasures of European Film Culture" on osa Euroopa Filmiakadeemia 2022. aastal käivitatud laiemast filmipärandi tegevussuunast, mille eesmärk on väärtustada ja hoida Euroopa filmiklassikat ning tugevdada koostööd rahvuslike filmiorganisatsioonide, arhiivide ja kinoteekide vahel.

"Kuigi füüsiline ruum on ajas muutunud ja täna vaevu äratuntav, püsib Tarkovski legendaarse filmi võttepaikade tähendus meie kultuurimälus. Stalkeri käigu esiletõstmine nimekirjas "Treasures of European Film Culture" on oluline tunnustus, mis aitab meil seda pärandit hoida, mõtestada ja ka rahvusvahelisel tasandil nähtavamaks teha," kinnitas Edith Sepp.