Eestist valiti Euroopa filmiakadeemiasse viis uut liiget

Eestlastest valiti Euroopa filmiakadeemiasse produtsent Marianna Kaat, operaator Ants Tammik, produtsent Olari Oja, kriitik ja ajakirjanik Emel-Elizabeth Tuulik ning produtsent Marian Võsumets.

Olulisemad uued liikmed rahvusvahelisest filmitööstusest on näiteks režissöör Lukas Dhont, näitleja Vicky Krieps, näitleja Inga Ibsdotter Lilleaas, režissöör Joachim Trier ning dokumentalist ja filmiloolane Mark Cousins.

Varasemast kuuluvad eestlastest Euroopa filmiakadeemiasse teiste seas näiteks filmiajakirjanik Tristan Priimägi, produtsent Anneli Ahven, produtsent Riina Sildos, filmikunstnik Eugen Tamberg, monteerija Tambet Tasuja, näitleja Tambet Tuisk ja režissöör Anna Hints.

Värskelt kinnitatud liikmetest 51 protsenti olid naised, 48 protsenti mehed ja 1 protsent mittebinaarsed, 19 protsenti uutest liigetest on alla 36-aastased. Praeguseks kuulub Euroopa filmiakadeemiasse 5700 liiget enam kui 60 riigist.

Euroopa filmiakadeemia asutasid 1989. aastal Euroopa Kinoseltsina selle esimene president Ingmar Bergman ja 40 filmitegijat, et edendada Euroopa filmitööstuse huve. Praegu juhib akadeemia tööd näitleja Juliette Binoce.