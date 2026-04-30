Galerii: Stalkeri käik sai Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade tunnusmärgi

Film
Stalkeri käigu tunnusmärgi avamine
Vaata galeriid
23 pilti
Film

Tallinnas Rotermanni kvartalis asuv Stalkeri käik valiti esimese Eesti kohana Euroopa Filmiakadeemia nimekirja "Treasures of European Film Culture" ("Euroopa filmikultuuri aarded"). Neljapäeval, Eesti filmi sünnipäeval avati Andrei Tarkovski kultusfilmi võttepaigas ametlik tunnusmärk.

Euroopa Filmiakadeemia nimistu "Treasures of European Film Culture" toob esile paigad, millel on sümboolne ja ajalooline tähendus Euroopa filmikultuuris ning mille säilitamine ja kaitsmine on oluline ka tulevastele põlvedele. 2026. aastal lisati nimekirja kümme uut paika, nende seas kinod, filmistuudiod ja võttekohad üle Euroopa.

Eestist valitud Stalkeri käik on tuntud kui Andrei Tarkovski kultusfilmi "Stalker" (1979) võttepaik. Just siin filmiti stseen, kus Stalker, Kirjanik ja Professor peatuvad enne sisenemist salapärasesse Tsooni.

"Tallinnas filmitud "Stalkeri" võttepaigad on oluline osa meie filmipärandist ning konkreetsed kohad kannavad endas tugevat kultuuriloolist tähendust. Just need industriaalmaastikud aitasid kujundada filmi ainulaadse Tsooni – kujundi, mis on mõjutanud ka tänapäeva filmikultuuri ja mõtteviise laiemalt. Tarkovski looming ning tema poeetiline filmikeel on jätnud sügava jälje mitmele filmitegijate põlvkonnale üle maailma ning Tallinnas loodud keskkond on selle pärandi lahutamatu osa," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp.

Pidulikul sündmusel 30. aprillil paigaldati käiku vastav tunnusmärk ning infotahvel Kohal oli ka Euroopa Filmiakadeemia juhatuse liige Marija Razgutė.

Lisaks Stalkeri käigule lisati praeguseks 70 objekti koondavasse nimekirja tänavu muu hulgas Kino International Berliinis, Splendid Palace Riias, Dovženko filmistuudio Kiievis ning Krzysztof Kieślowski arhiiv Poolas.

"Treasures of European Film Culture" on osa Euroopa Filmiakadeemia 2022. aastal käivitatud laiemast filmipärandi tegevussuunast, mille eesmärk on väärtustada ja hoida Euroopa filmiklassikat ning tugevdada koostööd rahvuslike filmiorganisatsioonide, arhiivide ja kinoteekide vahel. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Vihmar "Heinapalavikust": "Kes kardab Virginia Woolfi?" on sellest šnitti võtnud

18:45

Vanemuises esietendub näidend mehest, kes loeb lehest enda surmateadet

18:35

Haapsalus algas 21. õudus- ja fantaasiafilmide festival

18:06

Galerii: Stalkeri käik sai Euroopa Filmiakadeemia oluliste paikade tunnusmärgi

14:46

Trompetist Jason Hunter: Miles Davis muutis meie muusikakuulamise oskust

14:21

Aimar Ventsel: Tallinn Music Week, Gruusia ja väikesed klubid

14:16

Eesti kaastootmisel valminud "Kõrvalosa" võitis Pekingi filmifestivalil parima filmimuusika auhinna

14:03

Eesti montaažirežissöörid asutasid erialaühenduse

11:32

Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

11:02

Vabakutselisena loometeed jätkav Ott Raidmets: värskendus kulub mulle ära

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.04

Arvustus. Ka "Kirgede torm" oleks Michael Jacksoni muusikaga vaadatav

29.04

Mihkel Raud: ma ei tea, et mu kapis ühtegi luukeret oleks, millega mind tühistada

29.04

Eesti noortekirjandus 2025: ärme enam salga – siin on vaja veel kõvasti tööd teha

29.04

Endlas jõuab publiku ette komöödia "Heinapalavik"

08:43

Rakvere teatri loomingulise juhina jätkab Peeter Raudsepp

08:22

Galerii: Looming jagas aastapreemiaid

09:05

Galerii: Tartu Ülikooli muuseumi uus näitus kutsub vananemisele mõtlema

28.04

Galerii: Eesti naiskirjanduse auhinna pälvis Berit Petolai

28.04

Piltuudis: Ester Pajusoo saadeti Draamateatris viimsele teele

29.04

Galerii: Tammsaare park täitus rahvusvahelisel tantsupäeval tantsuga

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo