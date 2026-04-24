Kadri Voorand avaldas albumi "Songs to Hold You"

Voorandi sõnul sündis album isiklikust vajadusest. "Olen neid laule luues soovinud, et nad mõjuksid nagu sedasorti mõjuv vestlus iseendaga, milles on kerge avada mistahes tundeid, maagilistest keerulisteni välja. Mulle endale oli seda muusikat väga vaja. Ja tahan väga uskuda, et kui need laulud aitasid mind ennast, võib neist kasu olla nii mõnelegi teisele."

Oluline osa albumist on ka sisemine dialoog ja side varasemate põlvkondadega. "Olen selle albumi loomise käigus pidanud omajagu nõu kujuteldavate ja ometi nii reaalselt tuntavate esiemadega tuhandete aastate tagant. Kõlab müstiliselt, eks? Kusjuures minu jaoks ongi see avastus ja selle mängu ilu olnud müstiline kogemus," kirjeldas Voorand.

Tunniajasel albumil, kus on nii inglis- kui ka eestikeelseid lugusid, saadab Voorandi basskitarrist Mihkel Mälgand, kes astub albumil üles nii kontrabassil, basskitarril kui ka analoogsüntesaatoril.

Muusika produtseeris Voorand oma kodustuudios, miksisid Kaarel Tamra ja Johannes Lõhmus ning masterdas kahekordne Grammy nominent Svante Forsbäck.

Albumit esitleb Voorand järgmisel nädalal Rakveres ja Tallinnas.