Vanemuises esietendub näidend mehest, kes loeb lehest enda surmateadet

Priit Strandbergi lavastus "La Vita Nuova" Vanemuise teatris Autor/allikas: Vanemuine draama
Vanemuise teatris esietendub laupäeval Luigi Pirandello romaani "Kadunud Mattia Pascal" ainetel valminud lavastus "La vita nuova". Lavastuse peategelane Mattia näeb lehes enda surmateadet, misjärel proovib ta tekkinud olukorrast kasu lõigata.

Lavastus "La vita noova" teeb vaatajad tuttavaks väikeses Itaalia külakeses elava Mattiiaga, kes loeb lehest omaenda surmateadet.

"Jah, meil ilmselt lavastuse üks tõukemomente oli ka selles, kuidas meil üks kolleeg kunagi surnuks kuulutati ajalehes niimoodi, et ta lamas diivani peal õhtul, luges uudiseid ja luges ajalehest, et ta on surnud," rääkis Mattia osatäitja Kaarel Pogga, viidates Karol Kuntseliga seotud valeuudistele aastast 2022.

"See oli väga traagiline, sest tegelikult päriselt suri teine inimene. Ja sellises olukorras sul on põhimõtteliselt kaks valikut, kas karjuda maailmale, et ma olen elus või püüda siis kuidagi vaadata, et kas sellest saab kasu lõigata," lisas Pogga.

Ühtlasi on Vanemuise lavastus esimene katse panna Eestis lavale mõni Pirandello romaanidest. Lavastaja Priit Strandberg ütleb, et kuigi laval toimub tegevus 1900. aastate alguses, siis loos käsitletavad teemad on universaalsed ja seetõttu aktuaalsed ka tänases maailmas.

"Ta käsitleb jah selliseid teemasid, kuidas inimese isiksust on väga mitmeid. Mind on täpselt nii palju, kui on inimesi, kes mind näevad. Praegu inimesed vaatavad "Aktuaalset kaamerat" ja iga inimene näeb mind kui mingisugust inimest, aga nende kõigi nägemus minust on erinev," sõnas Strandberg.

"Siis on veel mingisugune mina, kellena ma ise ennast tajun. Ja kui adekvaatne siis see on või kes on siis "tõeline mina". Ja sealt võib-olla jõuabki Binandello sellise põhilise teema juurde, et mis on tõelus," lisas lavastaja.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Vanemuises esietendub näidend mehest, kes loeb lehest enda surmateadet

