Keelesäuts. Vampiirihooldusest toidumürani

Uued nähtused eesti keeles on sel aastal näiteks rahvatarne ja rahvatarnija, millest esimene tähendab kauba kohalevedu rahva kaasabil ning teine viitab inimesele, kes saadetised rahvatarne korras kohale toimetab. Üks tore uus sõna on ka vampiirihooldus ehk teisisõnu plasmalifting, mis on kosmeetiline protseduur naha uuendamiseks ja noorendamiseks, mille puhul kasutatakse inimese enda vereplasmat. Ideetahvel ehk stiilitahvel ehk inspiratsioonitahvel on pildiline kavand, mis esitleb projekti, toote vm kujundusideed, kasutatavaid materjale ja värve, ehk lühemalt öeldes – projekti visuaalne kontseptsioon.

Uusi sõnu vajatakse ka selliste nähtuste nimetamiseks, mis pole oma olemuselt ehk kõige meeldivamad. Näiteks on tekkinud vajadus sõna millerdama järgi, mis viitab tegevusele, kus lemmikloomi paljundatakse nõuetele mittevastaval viisil ning äri tegemise eesmärgil. Sellisel viisil tegutsejat nimetatakse millerdajaks ning tegevust millerdamiseks. Palju sõnu on loodud ka sellist tüüpi veebilehe jaoks, mis jäljendab õiget lehte eesmärgiga petta kasutajatelt välja andmeid või raha – need on petuleht ehk võltsleht ehk libaleht.

Sõnaveebi kaudu saab Eesti Keele Instituudile pakkuda ka oma sõnaettepanekuid, millest mõningad koguni EKI ühendsõnastikku lisatakse. Üks sellistest ette pandud sõnadest on toidumüra, mis viitab toidu ja söömise kohta tekkinud püsivatele ja pealetükkivatele mõtetele. Teine näide on ettekokkamine, inglise keeli meal prep, mis tähendab toidu valmistamist korraga mitmeks toidukorraks. Kolmanda sõnaettepaneku näitena toon algolekti, mis viitab keelekasutusele, kus sõnu teadlikult muudetakse, et mööda minna sotsiaalmeedia vm veebiplatvormi algoritmide reeglitest ja piirangutest. Algolektist rääkis Mari-Liis Korkus ka ühes oma keelesäutsus, mis oli eetris selle aasta jaanuaris.

Nii et kui ka teil on meile mõni vahva sõna pakkuda, saatke see Sõnaveebi kaudu meie poole teele. Eks ainult aeg näitab, kas sõnaettepanekuna pakutud keelendid ka päriselt kasutusse tulevad ja jäävad.

Kuulamissoovitus: Mari-Liis Korkus 2026. Baklažaan uues kuues ehk interneti uus salakeel. Keelesäuts (Vikerraadio) 16.01.2026 Eesti Rahvusringhääling.