Keelesäuts. Kõdiaugust musiplaastrini

2026. aasta algusest on Sõnaveebi kaudu võimalik saata Eesti Keele Instituudile oma sõnaettepanekuid. Seda saavad teha kõik, kes on ise välja mõelnud mõne sõna, mida teisedki võiksid eesti keeles kasutada. EKI leksikograafid vaatavad saadetud sõnad üle ja need avaldatakse kord kuus omaette alalehel. Sõnapakkumiste lehel avaldamine ei tähenda aga automaatselt seda, et sõna on jõudnud sõnaraamatusse. Tegemist on kasutajate pakutud keelenditega, mille edasise saatuse otsustab aeg ja tegelik kasutus. Vaatamegi nüüd koos, milliseid lustlikke sõnu on EKI-ile saadetud.

Üles ärkamise järel nahalt leitud jälgi, mis tekivad näiteks tekist või padjast, võiks nimetada unemaastikuks. Näiteks lauses "Ma ärkasin heast unest üles ja mu kehal oli unemaastik".

Murejanuks võiks nimetada olukorda, kus mure on nii suur, et abi ainult alkoholis näeb. Näiteks lauses "Mul tekkis kohe murejanu ja käsi avas iseenesest veini".

Üks tore sõna on näiteks taruaru, mida on pakutud inglise hive mind vasteks ja mis tähendab kollektiivset mõtlemist, kus grupp inimesi tegutseb nagu üks ühine süsteem.

Samuti on vahvad sõnad võõbik, mis tähistab markerit, millega tekstis sõnu esile tõstetakse, ning musiplaaster, mis on ema antav ravi lapsele, kui ta on viga saanud.

Kaenlaaluse sünonüümiks on pakutud kõdiauk, laiskvorsti sünonüümiks teoleo, tulemasina ehk välgumihkli sünonüümiks läitur, dušši sünonüümiks vihmur, lumelabida sünonüümiks lubidas ja nädalavahetuse sünonüümiks nähetus. Näiteks lauses "Sõitsime nähetust veetma kevadisse Prahasse".

Enamik sõnapakkumiste lehel avaldatud sõnu jääbki kasutajate pakutud keelendeiks, aga kui neil leidub juba mingisugustki kasutust, võivad EKI leksikograafid lisada need EKI ühendsõnastikku. Üheks selliseks on arstlema, mis tähendab arste mööda käima, et saada teatud retsepti või diagnoosi, leevendada terviseärevust vms. Teise näitena võib tuua digitaalse elukorralduse, mis tähistab igapäevaseid tegevusi, milleks kasutatakse digivahendeid ja digiteenuseid, näiteks suhtlemine, töötamine, õppimine, asjaajamine või ostlemine.

Niisiis, kui avastate endas loomepuhangu ja sepistate mõne eriti toreda uue sõna, siis saatke see Sõnaveebi kaudu EKI poole teele. Isegi, kui see kunagi päris sõnaraamatusse ei jõua, rõõmustab see sõnapakkumiste lehel kindlasti paljude keelesõprade silmapaare.