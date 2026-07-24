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Keelesäuts. Tunnetest viidud

Kirjandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

Elisabeth Kaukonen Tartu ülikoolist räägib Keelesäutsus, kuidas keel on seotud emotsioonide kirjeldamise ja esilekutsumisega.

Emotsioonid avalduvad sageli koos teatud kehalise kogemusega. Näiteks, kui me vihastame, siis pulss tõuseb ja nägu võib minna punaseks. Kui tunneme kurbust, siis silmadesse tulevad pisarad ja kurku tõuseb klomp. Seda nimetatakse afektiks ehk teisisõnu kehaliseks intensiivseks seisundiks, kus me tunneme midagi enne kui mõistus oskab toimuvale sildi panna, seda nimetada.

Afektist on saanud üks viimaste kümnendite võtmemõiste, mida kasutatakse eri valdkondade, nagu psühholoogia, kirjandusteaduse ja filosoofia käsitlustes. Ka keel kirjeldab ja aitab väljendada mitmesuguseid afektiivseid kogemusi. Näiteks keeleteadlase Ene Vainiku artiklist ilmneb, et emotsioone edasi andev sõnavara võib lisaks emotsioonide otsesõnu kirjeldamisele, nagu ta imestab või ta kardab, viidata kujundlikult ka kehalisele reaktsioonile, näiteks tal on suu ammuli või tal on ihukarvad püsti.

Emotsioonid ja afektid on ka kultuurispetsiifilised. Need võivad olla üles kasvades omandatud ja ühiskondlike normide poolt paika pandud. Mingites kultuurides on teatud sündmuste puhul justkui kindlaks määratud, milline on n-ö õige emotsioon, mida sel hetkel on sobiv tunda. Mõelgem näiteks laulupeo peale.

Samuti ei ole emotsioonid ja afektid sugugi ainult keelelised, vaid ka praktilised, vahel suisa poliitilised nähtused. Ühes käimas olevas Tartu ülikooli teadusprojektis uurimegi, kuidas avalikes tekstides kasutatakse emotsioone konkreetsete olukordade ja poliitiliste sündmuste kirjeldamisel või kuidas tekstid suudavad nügida lugejaid teatud emotsioone tundma, et panna neid mingitele teemadele kaasa elama ja teistele viltu vaatama.

Näitena võib sellest tuua konstruktsiooni meie, mida poliitilistes tekstides võib kohata. Lugeja poole pöördutakse kui liitlase poole. See tekitab mitmesuguseid emotsioone, sealhulgas ühtekuuluvustunnet ning sellega koos suureneb ka emotsionaalne energia. Nii räägitakse näiteks, et meist endist sõltub tulevik või nüüd on meie kord.

Emotsioonid, mis sellistes tekstides esinevad, võivad lisaks eelkirjeldatule olla ka negatiivsed nagu hirm, viha või mure. Aga on veel ka positiivseid nagu lootus, usk, entusiasm. Niisiis on igas ühiskonnas keele kaudu väljendatud emotsioonidel oma koht. Need kujundavad nii inimesi kui ka kultuuriruumi, milles me elame.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Allikas: Vikerraadio

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