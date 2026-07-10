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Keelesäuts. Nuhtlusmõmmik lädramussi ei kuula

Kirjandus
Foto: Tiit Hunt
Kirjandus

EKI ühendsõnastikku lisatakse aastas mitusada uudiskeelendit ehk neologismi, mis on hiljuti kasutusse tulnud. Kristina Koppel heidab keelesäutsus pilgu sellele, milliseid uusi sõnu on sinna 2026. aasta esimeses pooles lisatud.

Ühe vahva tegelasena vaatab uute sõnade loendist vastu nuhtlusnõmmik, kes on inimkartuse kaotanud karu, kes tegutseb inimasustuse lähedal, näiteks rüüstates mesitarusid. Teise tegelasena hakkab silma robotteenindaja ehk teenindusrobot, mis on kavandatud inimeste teenindamiseks väljaspool tööstustootmist kas füüsiliselt (nt asju kätte toimetades ja koristades) või virtuaalselt (nt vesteldes). Kolmandana vaatab uute sõnade seast vastu supervananeja, kes on eakas inimene, kelle mälu ja muud kognitiivsed võimed on erakordselt head, olles säilinud märksa noorema inimese tasemel. Kusjuures teadusuuringutes nimetatakse supervananejateks harilikult eakaid, kes on vanemad kui 80 aastat.

Sarmikate sõnadena paistavad silma ka inimõitseng ja särapuru. Inimõitseng on filosoofiline ja psühholoogiline arusaam, mis väärtustab inimese võimekuse täielikku realiseerimist, hõlmates hariduse toel sihipärast tegevust, eneseteostust, väärtuslikke suhteid ja heaolu. Särapuru ehk glitter on sätendavatest litritaolistest plastitükikestest koosnev ehispuru, mida kasutatakse kosmeetikas, rõivatööstuses ja käsitöös. Armsad sõnad on ka triibukivi ja mummukivi, millest esimene on soontega sillutuskivi, mis aitab vaegnägijail määrata liikumise suunda, ja teine on ümarate kühmudega sillutuskivi vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks. Uutest sõnadest torkab silma veel ka lädramuss, mida kasutatakse tempoka ja jõulise biidi ning harilikult ropu tekstiga noortemuusika kohta.

Kui mõni neist sõnadest tundub täna veidi võõras, siis ärge muretsege – nii mõnigi tänapäeval tavalisena tuduvad sõnad olid kunagi uued. Kes teab, võib-olla räägime mõne aasta pärast nuhtlusnõmmikutest, lädramussist ja supervananejatest sama iseenesestmõistetavalt nagu praegu digiallkirjadest või taristust. Seniks aga soovin teile terast kõrva ja rõõmu uute sõnade avastamisest!

Rohkem uusi sõnu leiad uute sõnade lehelt Sõnaveebis.

Toimetaja: Karmen Rebane

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