Kultuuriakadeemia arendab Viljandisse loovettevõtluse kompetentsikeskuse

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia arendab loovettevõtluskeskuse Camp baasil rahvusvahelist kompetentsikeskust, mille eesmärk on ühendada füüsiline ja digitaalne taristu ning pakkuda loovisikutele ja ettevõtjatele terviklikku toetavate teenuste süsteemi kogu loome- ja ettevõtlusteekonna vältel. Projekti maksumus on 3,12 miljonit eurot.

Camp loovettevõtluskeskus avati 2025. aasta augusti lõpus ning see pakub loovisikutele ja ettevõtjatele tuge ideede ja loovprojektide käivitamisel ja arendamisel, sealhulgas arenguprogramme, seminare, mentorlust, koostöökontorit ning nõustamist loovideede elluviimiseks.

Uus kompetentsikeskuses liigutakse ideedest nende testimise ja arendamise kaudu prototüüpide ning edasi turukõlbulike toodete ja ettevõteteni. Kogu protsessi toetavad valdkonna spetsialistid, praktilised töövahendid ning koostöövõrgustik.

Kultuuriakadeemia direktori Ott Karulini sõnul laieneb projekti tulemusena keskusest kasusaajate ring.

"TÜ Viljandi kultuuriakadeemia on loomesektoris juba täna tugev kompetentsikeskus, kuid seni on suur osa sellest võimekusest olnud kasutatav peamiselt meie tudengitele, õppejõududele, vilistlastele ja kindlatele koostööpartneritele. Uue projektiga astume järgmise sammu – võtame teadlikult eesmärgiks teha oma teadmised, oskused ja taristu kättesaadavaks ka neile loovisikutele ja ettevõtjatele, kellel seni akadeemiaga otsest kokkupuudet pole olnud," selgitas Karulin.

Projekti tulemusena kujuneb Viljandisse nii füüsiline kui ka virtuaalne loovettevõtluse kompetentsikeskus. Arenduse keskmes on loovlinnak ja kogukonnakeskus akadeemia peamajas ja Vilma kinnistul. Kultuuriakadeemia peahoones luuakse digivõimekusega õpperuumid, mis toetavad hübriidõpet, rahvusvahelist koostööd ja konverentse. Turu tänavale Vilma õppehoones rajatakse prototüüpimise labor. Tervikut täiendab digitaalne keskkond, mis võimaldab õppida, arendada ja teha koostööd ka veebis ning rahvusvaheliselt.

Loovettevõtluskeskuse koordinaatori Pille-Riin Lillepalu-Tubli sõnul lisandub arendusega inkubantidele võimalus uusi tooteid ja teenuseid füüsiliselt katsetama hakata.

"Näeme selgelt, et paljudele ei piisa ainult nõust ja kontoripinnast, nad vajavad ka ruumi, kus ideid praktiliselt katsetada ja töö käigus nii öelda käed mustaks teha," sõnas ta.

"Sama oluline on ka digiõppeplatvormi arendamine, mis võimaldab viia kaasaegsed ettevõtlusoskused senisest laiema kasutajate ringini ning pakkuda tuge ka neile, kes ei saa füüsiliselt Viljandisse kohale tulla," rääkis Lillepalu-Tubli.

Projekti maksumus on 3,12 miljonit eurot, millest toetuse suurus on kuni 1,48 miljonit eurot. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ning see kestab kuni 2028. aastani.