Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil
Eestit esindab Veneetsia kunstibiennaalil väljapanek "Lekkiva taeva maja", mille kesksed teemad on elav maal ja naiskunsti ajalugu. Kunstnik Merike Estna väljapanek avati pidulikult 6. mail ning jääb publikule avatuks kuni 22. novembrini.

Kunstnik Merike Estna sõnas avamisel, et teda on pikka aega paelunud idee, kuidas maalikunst võiks olla pigem osa elust, mitte kunstnik-geeniuse loodud eristaatuses objekt. "Seega püüan ka Veneetsias avataval näitusel suunata tähelepanu lõpptulemuselt protsessile. Paviljoni avanedes ei ole teosed valmis, vaid need sünnivad inimeste silme all, pakkudes pidevalt muutuvat kogemust," lisas Estna.

Näitus "Lekkiva taeva maja" avati 6. mail Merike Estna esimeste pintslilöökidega tühjadel lõuenditel, millest valmib biennaali jooksul hiiglaslik 22 meetri pikkune ja kuue meetri laiune maal.

"Täna, rohkem kui kunagi varem, on kunst poliitiline. Samas on kunst alati enamat kui poliitika ja rahvuslikud piirid. Kunst ja kunstnikud peavad jääma vabaks – ainult nii saame jääda ka ise tõeliselt iseseisvaks," rõhutas Heidy Purga avamisel peetud kõnes. "Merike Estna näitab siin, Veneetsia lekkiva taeva all, kuidas hoida koos kunstnikuks, naiseks ja emaks olemist – mitte neid endale hoides, vaid jagades, nähtavaks tehes ja kohalolevaks muutes."

Eesti paviljon asub sel aastal aadressil Calle San Domenico 1285, Giardini vahetus läheduses. Paviljon on avatud teisipäevast pühapäevani: maist septembrini kell 11–19 ning oktoobrist novembrini kell 10–18. Kunstnik maalib paviljonis kolmapäevast pühapäevani. 

