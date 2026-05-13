Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

"Ootan rõõmuga Vabamu kollektiiviga liitumist, et asuda ühiselt katsetama uusi viise, kuidas Eesti lugu ausalt, selgelt ja innustavalt edasi anda. Minu silmis pole Vabamu lihtsalt maja, vaid suure algustähega Vestlus, mis ületab põlvkondi, riigipiire ja identiteete," ütles Maarja Merivoo-Parro.

Ivo Lille, kes on juhtinud muuseumi alates 2024. aastast, lahkub ametist omal soovil, et liikuda edasi uute väljakutsete poole. "Minu kogemus Vabamu juhina on olnud positiivne ja mitmekülgne ning leidsin, et on aeg anda ohjad üle kellelegi, kes viiks muuseumi järgmisse arenguetappi. Maarja on üks kuraatoritest, kelle autorlusel praegune püsinäitus ligi kümme aastat tagasi avati. Ootan põnevusega, kuidas ta Vabamu füüsilist ruumi ja kultuurilist rolli arendama asub."

Muuseumi rajaja Olga Kistler-Ritso tütar Sylvia Kistler-Thompson ütles Vabamu nõukogu nimel, et Merivoo-Parros on ainulaadne kombinatsioon erialastest oskustest ning loovusest ajalooliste teadmiste jagamisel, mis on võimaldanud tal keerulisi teemasid lahata sääraselt, et need puudutavad sügavalt nii eestlasi kui ka laiemat rahvusvahelist üldsust. "Vabamu soov on laiendada oma tegevust Eesti lähiajaloo võtmeküsimuste talletamisel ja mõtestamisel: okupatsioonid, võitlus vabaduse nimel, iseseisvuse taastamine ja sellele järgnenud edukas ülesehitustöö ning rahvusvaheliseks liidriks kujunemine digiriigi üles ehitamisel."

Lisaks Toompea tänaval asuvale muuseumihoonele on Vabamul avatud väljapanek ka KGB vangikongides Pagari tänaval.