X!

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

Muuseumid
Vabamu näitus
Vaata galeriid
24 pilti
Muuseumid

Vabamus avati kolmapäeval uus näitus "Ilmaküla eestlased", mis jutustab väliseesti kogukondadest läbi enam kui 150 aasta: minekutest, tagasitulekutest ja võõrsil uue kodu loomisest.

Näitus keskendub Eestist pärit inimeste migratsiooni ja väljaspool kodumaad eestlaseks jäämise loole alates 19. sajandi keskpaigast kuni tänapäevani. Näitus jaguneb kolmeks osaks: 19. sajandi teises pooles tekkinud väliskogukonnad ning diasporaa Eesti esimesel iseseisvusperioodil, Teise maailmasõja ja okupatsioonide aegsed küüditamised ja suur põgenemine ning lõpetuseks taasiseseisvumise järgne väljaränne.

"Selle jaoks sai tehtud väga mitmesugust uurimistööd. Ühelt poolt klassikaline näituse jaoks uurimine: arhiivimaterjalide ja antud teemaga seotud teadustööde ning inimeste mälestuste lugemine. Teisalt kogusime selle näituse jaoks lugusid ka inimestelt otsest. Näitusel on ka interaktiivne maakaart, kus saab vaadata neid lugusid, mis meile saadeti," rääkis näituse kuraator Martin Vaino.

Kaheks aastaks avatuks jääv väljapanek täiendab kuraatorite sõnul muuseumi püsinäitust ning annab võimaluse uurida rändeküsimusi põhjalikumalt ja nurkade alt, mille kaudu seda Eestis üldjuhul ei avata.

"Me tahame kõnetada just eestlasi ennast. Tõsi ta on, meie muuseumi külastajad on valdavas osas turistid, neile tasub seda lugu ka kindlasti rääkida, sest keegi peale eestlaste mujal maailmas seda lugu ei räägi, aga ka eestlastele endale tasub. Neile, kes elavad Hajalas, kes tulevad suvel siia. Neil tasub oma sugulased ja tuttavad kaasa võtta. Eelkõige noortele on see ka omamoodi juurte otsimine," lisas kuraator Ede Schank Tamkivi.

Olulise osa näitusest moodustavad ka režissöör Terje Toomistu videod, mis vaatlevad just kaasaegsemat rännet ning selle tagamaid.

Näitus on avatud 2028. aasta 21. jaanuarini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:47

Algab rahvusvaheline muusikafestival Mustonenfest

18:35

Tallinna Linnateatris esietendub Mikk Jürjensi autorilavastus "Puhkus"

18:14

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

18:07

Galerii: Vabamu uus näitus uurib väliseesti kogukondade lugu

15:42

Headreadi raamatuaasta blogi: Satu Rämö "Hildur"

15:03

Arvustus. "Hamnetile" on lihtne auhindu anda

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

13:23

Tallinnas esineb briti ansambel Black Country, New Road

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

19.01

Suri muusika- ja teatriakadeemia emeriitprofessor Jaan Ross

14:18

Elmo Nüganen: kaaluksin linnateatrisse tagasi minemist

14:59

Suri kunstiteadlane Heie Treier

18:14

Universal Music sulgeb Eesti kontori Uuendatud

20.01

Priit Võigemast: hüpe draamast ooperisse on üsna suur

20.01

Arvustus. "Täiuslikud võõrad" paneb piirangud enda kasuks tööle

14:18

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

09:53

Galerii: Kadrioru galeriis avati konradmägilaste ülevaatenäitus

20.01

Pihelgas: viimaste aastate huvitavamad teosed on tulnud naistelt, aga auhinnad lähevad ikka meestele

20.01

Vanemuise draamatrupp jagas kolleegipreemiaid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo