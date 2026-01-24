Galerii: esilinastus Terje Toomistu doksari "Piirideta põlvkond"

23. jaanuaril toimus kinos Sõprus Terje Toomistu 6-osalise dokumentaalsarja "Piirideta põlvkond" Tallinna esilinastus. Seansile järgnes vestlusring, kus osalesid Kanadas elav fotograaf Maur Mere, Šotimaalt tagasi pöördunud andmeteadlane Kristjan Erik Liive ja sarja režissöör Terje Toomistu. Vestlust modereeris Vabamu tootejuht Ede Schank Tamkivi.

Toomistu sari portreteerib põlvkonda, kes sai täiskasvanuks pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning leidis eest avatud maailma, kus välismaale õppima, tööle või elama minek tundus loomuliku ja põneva võimalusena.

Sarjas jagavad neljateistkümnes eri riigis elavad eestlased oma kogemusi, mõtteid ja tundeid seoses rände, kuuluvuse, juurte ning kahe kodu vahelise eluga. Nende lugudest koorub põlvkondlik portree piiriülesest identiteedist, mis ometi jääb Eestiga sügavalt seotuks.

Dokumentaalsarja autor, režissöör, stsenarist ja produtsent on Terje Toomistu, operaatorid Aivo Rannik ja Aleksandr Heifets ning montaažirežissöör Nele Aunap. Filmile on muusika loonud Pariisis elav eesti päritolu muusik Trent Hawkins.