X!

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

Film
"Piirideta põlvkond" Autor/allikas: Kaader sarjast
Film

22. jaanuaril kell 18 esilinastub Tartu Elektriteatris Terje Toomistu kuueosaline dokumentaalne minisari "Piirideta põlvkond", mis toob ekraanile ausad ja intiimsed lood Y-põlvkonna eestlastest üle maailma. Tallinna esilinastus toimub 23. jaanuaril kell 17.30 kinos Sõprus.

Sari portreteerib põlvkonda, kes sai täiskasvanuks pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning leidis eest avatud maailma, kus välismaale õppima, tööle või elama minek tundus loomuliku ja põneva võimalusena. Aastaid hiljem ei ole aga tagasipöördumine enam sugugi lihtne – uues elukohas on tekkinud karjäär, lähedased suhted ja uued harjumused. Sarjas jagavad neljateistkümnes eri riigis elavad eestlased oma kogemusi, mõtteid ja tundeid seoses rände, kuuluvuse, juurte ning kahe kodu vahelise eluga. Nende lugudest koorub põlvkondlik portree piiriülesest identiteedist, mis ometi jääb Eestiga sügavalt seotuks. 

Dokumentaalsarja autor, režissöör, stsenarist ja produtsent on Terje Toomistu, operaatorid Aivo Rannik ja Aleksandr Heifets ning montaažirežissöör Nele Aunap. Sarjale on muusika loonud Pariisis elav eesti päritolu muusik Trent Hawkins. 

"Piirideta põlvkond" valmis koostöös Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ja Vabamu muuseumiga, uus sari on edasi arendatud versioon varasemast lühidokumentaalist "Põlvkond piiri taga."

Sarjas tõstatatud teemadega suhestub ka 21. jaanuaril Vabamus avanev näitus "Ilmaküla eestlased", mille kuraatorid on lisaks Terje Toomistule Ede Schank Tamkivi ja Martin Vaino. Näitus räägib eestlaste kogukondadest hajalas 19. sajandi lõpust tänapäevani, minekutest ja tagasitulekutest ning Eestist, mis elab edasi ka piiri taga.

Terje Toomistu on antropoloog ja dokumentaalfilmide autor, kelle töö keskmes on soolise kuuluvuse, identiteedi, rände ja subkultuuride teemad. Tal on doktorikraad etnoloogias ning tema filme ja uurimusi on esitatud rahvusvahelistel festivalidel ja kultuurifoorumitel üle maailma. Ta on õppinud Fulbrighti stipendiaadina California Ülikoolis Berkeley's ning töötab praegu Tartu ja Tallinna ülikoolides.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

08:00

Minu elu muutnud raamat | Emili Rohumaa ja Betti Alveri looming

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:49

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

10.01

Galerii: koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots saadeti viimsele teele

10.01

Arvustus. "Valge laev": 1944. aasta september kui spes contra spem

11.01

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

13.07

Suri näitleja Jörgen Liik

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo