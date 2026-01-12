Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

Sari portreteerib põlvkonda, kes sai täiskasvanuks pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning leidis eest avatud maailma, kus välismaale õppima, tööle või elama minek tundus loomuliku ja põneva võimalusena. Aastaid hiljem ei ole aga tagasipöördumine enam sugugi lihtne – uues elukohas on tekkinud karjäär, lähedased suhted ja uued harjumused. Sarjas jagavad neljateistkümnes eri riigis elavad eestlased oma kogemusi, mõtteid ja tundeid seoses rände, kuuluvuse, juurte ning kahe kodu vahelise eluga. Nende lugudest koorub põlvkondlik portree piiriülesest identiteedist, mis ometi jääb Eestiga sügavalt seotuks.

Dokumentaalsarja autor, režissöör, stsenarist ja produtsent on Terje Toomistu, operaatorid Aivo Rannik ja Aleksandr Heifets ning montaažirežissöör Nele Aunap. Sarjale on muusika loonud Pariisis elav eesti päritolu muusik Trent Hawkins.

"Piirideta põlvkond" valmis koostöös Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ja Vabamu muuseumiga, uus sari on edasi arendatud versioon varasemast lühidokumentaalist "Põlvkond piiri taga."

Sarjas tõstatatud teemadega suhestub ka 21. jaanuaril Vabamus avanev näitus "Ilmaküla eestlased", mille kuraatorid on lisaks Terje Toomistule Ede Schank Tamkivi ja Martin Vaino. Näitus räägib eestlaste kogukondadest hajalas 19. sajandi lõpust tänapäevani, minekutest ja tagasitulekutest ning Eestist, mis elab edasi ka piiri taga.

Terje Toomistu on antropoloog ja dokumentaalfilmide autor, kelle töö keskmes on soolise kuuluvuse, identiteedi, rände ja subkultuuride teemad. Tal on doktorikraad etnoloogias ning tema filme ja uurimusi on esitatud rahvusvahelistel festivalidel ja kultuurifoorumitel üle maailma. Ta on õppinud Fulbrighti stipendiaadina California Ülikoolis Berkeley's ning töötab praegu Tartu ja Tallinna ülikoolides.