Tallinlaste seksuaalkäitumise ajalugu jõudis kaante vahele

Raamatust saab muu hulgas teada, mida tähendas hooramine, kuidas eri aegadel elasid ja töötasid prostituudid ning kes olid nende kunded. Vaadatakse ka, kuidas prostitutsiooni reguleeriti ja millised suguhaigused levisid. Lisaks leiab vastused küsimustele, mis asutus oli Punane Klooster, mida tehti Mustas Kassis, mida pandi kirja hooranimekirjadesse, kuidas karistati "au kaotanud" naist ja mitu korda saadeti Tallinnast välja 1930. aastate kurikuulus pornopiltnik Ned de Baggo.

Raamatu üks eesmärke on aidata kaasa seksuaalsust puudutavate tabude mõistmisele. Kuigi seks ja selle ost-müük on sajandite jooksul jäänud paljuski samaks, on oluliselt muutunud ühiskondlikud arusaamad sellest, mis on "normaalne" ja mis häbimärgistatud.

Raamat koondab kokku 40 uurimust ja seksuaalsusega seotud teemat läbi aegade. Artiklite autorid on samanimelise näituse loojad Madli Vanamölder ja Made Isak, lisaks ajaloolased Kaarel Vanamölder, Inna Jürjo, Jaak Juske, Martin Malve, Mati Laur, Ando Pajus, Risto Paju, Siobhán Hearne, Kalmer Mäeorg, Kaie Kivisilla, Lauri Õunapuu, Terje Toomistu ja Ardo Ranne.

Raamatu kaane kujundas Angelika Schneider.