Kinodesse jõuab Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Orjuse saar"

Tallinna kinodesse jõuab mitme aasta jooksul üles võetud dokumentaalfilm "Orjuse saar", mis avab kaasaegse orjuse karmi reaalsust Sumba saarel Indoneesias. Film on sündinud Belgia, Eesti, Taiwani ja Itaalia koostöös.

Üheks filmi stsenaristiks on Dr Terje Toomistu – dokumentalist, antropoloog ja Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna teadur. Filmi kaasprodutsendina lõi kaasa produtsent-režissöör Marianna Kaat (Baltic Film Production), filmi heliloojaks on Timo Steiner ning helikujundaja Israel Bañuelos Eestist.

"Kuigi "Orjuse saar" räägib Indoneesia ühe saare ajaloolisest seisuslikust süsteemist, peegeldab see palju laiemat ja globaalset reaalsust. Me elame maailmas, kus majandust hoiavad endiselt käigus odav tööjõud – sealhulgas lapstööjõud – ning sõltuvussuhted, mis jäävad enamasti nähtamatuks," rõhutas Toomistu.

Šokeerivat inimkaubanduse juhtumit uurides tutvub kohalik aktivist Jeremy Kewuan (filmi üks režissööridest) šamaaniga, kes kaitseb kirglikult oma esivanemate õigust orjapidamisele. Konflikti keskmes on 8-aastane tüdruk, kes nagu teisedki saare Ata klassi kuuluvad inimesed on sündinud orjusesse. Traditsiooniliselt on Ata rahvas määratud teenima oma Maramba isandaid, järgnedes neile isegi hauda. Jeremy võitlust sügavalt juurdunud võimustruktuuridega saadavad visuaalselt kaasahaaravad kaadrid saare metsikust ilust ja teravatest vastasseisudest.

"Olen veendunud, et "Orjuse saar" pakub haruldast kooslust hüpnotiseerivast visuaalsest naudingust ja raputavast inimlikust loost — see on ideaalne vastumürk talvisele pimedusele ja mugavale ükskõiksusele," sõnas Kaat.