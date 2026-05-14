Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

Tänavune Pimedate Ööde filmifestival pühendab Baski filmikunstile eriprogrammi. "Luubi all: Baskimaa" on ajendatud Baski filmitööstuse üha kasvavast rahvusvahelisest mainest ja soovist tutvustada end ka siinses regioonis.

"PÖFF on üks Põhja-Euroopa olulisemaid filmifestivale, kus me soovime suurendada oma kohalolu," teatas täna Cannes'i festivali filmiturul Baski filme levitav ettevõte Basque. Audiovisual, kellega koostöös programm sügisel siinsete vaatajate ette jõuab.

2,2 miljoni elanikuga Hispaania autonoomses piirkonnas valmib aastas ligemale 50 pikka mängu-, dokumentaal- ja animafilmi, mida on viimasel ajal tunnustatud ka mainekate auhindadega, näiteks parima naisnäitleja Hõbekaruga, mille pälvis 9-aastane Sofia Otero osatäitmise eest Estibaliz Urresola Solagureni linateoses "20 000 liiki mesilasi".

PÖFF-i tulevasest Baski eriprogrammi kavast leiab valiku kõige värskemast Baski filmikunstist.

PÖFF esitleb baskide uuemat filmikunsti ka Cannes'i filmiturul – Daniel Romero Bueno põnevik "Tütred" kuulub programmi "PÖFF goes to Cannes", mis on mõeldud noorte andekate autorite peagi valmivate filmide tutvustamiseks müügiagentidele, levitajatele ja festivalide programmikoostajatele.

Baskimaalt on pärit sellised nimekad Hispaania lavastajad nagu Julio Medem ("Ma Ma", "Kaootiline Ana") ja Álex de la Iglesia ("Kurb trompetiviis", "Messi", "Ferpektne kuritöö", "800 kuuli"). Ka on baskidel oma A-kategooria filmifestival – San Sebastian, mis on asutatud juba 1953. aastal.

Baski valitsus on osutanud audiovisuaalse tööstuse arendamisele erilist tähelepanu, näiteks on Baskimaa muudetud atraktiivseks võttepaigaks – sealsed filmifondid tagastavad koguni 60% kohapeal tehtavatest kulutustest, kui üle poole filmi või sarja võtetest leiavad aset Baskimaal. Veel 10% lisandub siis, kui valmiv teos on baskikeelne. Kokku tegutseb sealses audiovisuaalses sektoris 7000 inimest ja läbi selle liigub aastas 472 miljonit eurot.

Tänavuse festivali fookusmaa kuulutab PÖFF välja suve teisel poolel.