Maarja Merivoo-Parro: püüame värskendada Vabamu nägu

Foto: Krõõt Tarkmeel
Okupatsioonide muuseumi Vabamut hakkab augustist juhtima rahvusvaheliselt tunnustatud ajaloolane Maarja Merivoo-Parro. Seni Vabamut juhtinud Ivo Lille lahkub ametist omal soovil.

Eesti suurima eramuuseumi nõukogu sõnul plaanib Kistler-Ritso sihtasutus toetada ka Merivoo-Parro dokumentaalfilmide sarja eestlaste loost maailmas.

Merivoo-Parro ütleb, et tema missioon ajaloolasena ja Vabamu missioon muuseumina on olnud sarnased. Eelolevaid aastaid Vabamus nimetab Merivoo-Parro museoloogiliseks laboriks.

"Põhifookus on sellel, kuidas Eesti ajalugu uurida ja esitada viisil, mis innustaks ja võimestaks Eesti rahvast. Püüame värskendada Vabamu nägu, praegune püsinäitus avati ligi kümme aastat tagasi, ise olin üks selle autoritest ja mäletan kui palju vahvaid ideid jäi toona realiseerimata, sest tehnoloogiat kas ei olnud või oli see liiga kallis ja kohmakas. Ajad on edasi läinud," selgitas Merivoo-Parro.

"Täna on uued võimalused. Ma arvan, et ka inimeste soovid muuseumile on natukene muutunud, nii et esialgu hakkakski olukorda kaardistama, sest ma tean, et kõigil, nii minul kui ka muuseumi töötajatel, on väga palju ideid. Ühiselt valime välja, milliseid arendada ja ellu viia," sõnas ta.

Vabamu praegune juht, Ivo Lille, astus ametisse 2024. aasta 1. septembril. Reedel

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

