BFM-i direktoriks valiti Ivo Lille

"Minu nägemuses peab BFM olema koht, kus loovus, praktilised oskused, teadus ja didaktika ei tegutse paralleelselt, vaid ühtse tervikuna. Soovin juhtida BFM-i nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna - olgu selleks tudengid, õppejõud või partnerid väljastpoolt kooli," ütles Ivo Lille.

"Minu jaoks on oluline selge suund, koostöine juhtimine ja praktilised muutused, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Näen BFM-i tulevikus rahvusvaheliselt nähtava ja mõjuka valdkonnakeskusena, mis ühendab tugeva erialase kompetentsi, innovatsiooni, AI võimalused ning tiheda koostöö ettevõtete ja ühiskonnaga," lausus ta.

BFM-i direktoriks kandideerisid dokumentalist ja BFM-i praegune kohusetäitja Riho Västrik ning kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Direktor valiti 22. mail toimunud valivas kogus, kuhu kuulusid Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi nõukogu liikmed ning Tallinna Ülikooli rektor.

Ivo Lille on eelnevalt töötanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktorina ja kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna. Samuti on ta osalenud paljude Eesti olulisemate muusikaasutuste, sealhulgas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Kontserdi nõukogudes. Alates 2024. aastast töötab Lille okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevjuhina.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmise direktori ametiaeg kestab 1. septembrist 2026 kuni 31. augustini 2031. Seni juhib instituuti direktori kohusetäitja Riho Västrik.