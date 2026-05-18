Otse kell 14: BFM-i direktorikandidaatide debatt

Selle nädala lõpus selgus BFM-i uus direktor, 18. mail aga toimub avalik debatt direktorikandidaatide Ivo Lille ja Riho Västriku vahel. Kell 14 algavat otseülekannet saab jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Ivo Lille on eelnevalt töötanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktorina ja kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna. Samuti on ta osalenud paljude Eesti muusikaasutuste, sealhulgas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Kontserdi nõukogudes. Alates 2024. aastast töötas Lille okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevjuhina.

Riho Västrik on olnud BFM-i direktori kohusetäitja 2025. aasta septembrist. Ta on produtseerinud üle 50 dokumentaalfilmi, mitmed neist on võitnud auhindu rahvusvahelistel festivalidel. BFM-is on ta käivitanud dokumentaalfilmi magistriprogrammi ja õpetanud erinevaid aineid viimased 17 aastat. Västrik on Eesti Dokumentalistide Gildi asutajaliige ja Eesti Polaarklubi liige.

Direktori valimise lõppvoor on reedel, 22. mail kell 11 valivas kogus, kuhu kuuluvad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor.