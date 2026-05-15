BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM) juhiks kandideerivad Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning BFM-i praegune direktori kohusetäitja ja dokumentalist Riho Västrik.

Direktori valimise lõppvoor on reedel, 22. mail kell 11 valivas kogus, kuhu kuuluvad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne lõppvooru toimub esmaspäeval, 18. mail kell 14 BFM-i telestuudios avalik debatt kahe direktorikandidaadi vahel. Debatti saab jälgida nii kohapeal kui ka otseülekandena Tallinna Ülikooli Youtube'i kanalil.

Lille sõnul oli kooli kõige tähtsam selle inimesed. Lille on eelnevalt töötanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktorina ja kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna. Samuti on ta osalenud paljude Eesti muusikaasutuste, sealhulgas Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Eesti Kontserdi nõukogudes. Alates 2024. aastast töötab Lille okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevjuhina.

Teine direktorikandidaat, ajaloolane ja dokumentalist Riho Västrik ütles, et tahab anda endast kõik, et BFM oleks rahvusvaheliselt nähtav partner, kes rakendab uusi tehnoloogiaid ja loomingulisi praktikaid ning valmistab ette valdkonna tulevikku kujundavaid spetsialiste.

Västrik on olnud BFM-i direktori kohusetäitja 2025. aasta septembrist. Ta on produtseerinud üle 50 dokumentaalfilmi, mitmed neist on võitnud auhindu rahvusvahelistel festivalidel. BFM-is on ta käivitanud dokumentaalfilmi magistriprogrammi ja õpetanud erinevaid aineid viimased 17 aastat. Västrik on Eesti Dokumentalistide Gildi asutajaliige ja Eesti Polaarklubi liige.

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmise direktori ametiaeg kestab 1. septembrist 2026 kuni 31. augustini 2031.

Direktorikandidaadil peab olema doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon loetakse nõuetele vastavaks, kui kandidaat on tunnustatud loomeisik või tunnustatud ekspert instituudi tegevusvaldkonnas. Kandidaadilt oodatakse soovitavalt kolmeaastast juhtimiskogemust ning viieaastast akadeemilise töö kogemust instituudi tegevusvaldkonnas.