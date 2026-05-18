Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

Era- ja linnateatrite puhul on alandatud taotluste alampiiri seniselt 90 000 eurolt 60 000 eurole ning ülempiir tõstetakse seniselt 600 000 pealt 750 000 juurde.

Kui siiani oli viiel väiketeatril võimalik taotleda toetust kolmeks aastaks korraga, siis uus kord lubab mitmeaastast toetust vaid kolmele teatrile. Lisaks on taas kord uuendatud taotluste hindamise metoodikat ja rahastamise valemit. 27-punktilist muudatust valmistas ette ministeerium koos 10-liikmelise töörühmaga, kuhu kuulus ka Von Krahli teatri juht Jaak Prints.

"Praegused määruse muudatused on hädavajalikud, sest valdkonnal oli kehtiva määruse kohta etteheiteid ja ettepanekuid. Töögrupi suuremaks saavutuseks lisaks kriteeriumite sõnastuse muutmisele, mis oli ka väga vajalik, oli taotluste piirmäärade muutmised, nii ülemiste kui ka alumiste, ja proportsionaalse vähendamise meetme kaotamine, mis muudab rahastamise vajadusele vastavamaks," selgitas Prints.

"Aga peamist muret, mis meil rahastamise juures on, et määruses on liiga vähe raha antud, muudatus ei lahenda. Ma loodan et tänast otsust saab võtta vaheetapina teatrite rahastamise terviklikuma mudeli lahtivõtmiseks. Seda oleme koostöös ministeeriumiga juba alustanud. Loodan, et järgnevatel kuudel see töö jätkub," lisas ta.