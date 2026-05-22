Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

Sihtasutuse Kultuurileht loetuim väljaanne on Sirp ja lugejad eelistavad paberväljaandeid veebile, selgub eelmise aasta tegevuskokkuvõttest.

Eelmise aasta üksikmüügi numbrid näitavad, et kõige enam – kokku 17 000 eksemplari – osteti Loomingu Raamatukogu väljaandeid. Teisel kohal oli Täheke 11 300 ja kolmandal kultuurileht Sirp 11 000 eksemplariga.

Tellijate poolest oli esikohal Täheke, millel oli püsitellijaid 3700, Õpetajate Lehe tellijaid oli 1600 ringis ja Sirbi tellijaid 1500 piirimail.

Sirp oli Kultuurilehe väljaannete hulgas esikohal aga veebikülastuste poolest – eelmisel aastal oli neid 454 000, Õpetajate Lehel oli veebis 401 000 lugejat ja kolmandal kohal oli Müürileht 149 000 veebilugejaga.

Kõiki veebiversioone koondab praegu katusportaal kultuurileht.ee.

Sihtasutuse Kultuurileht juht Toomas Väljataga ütles, et eeloleva paari-kolme aasta jooksul peab rahastuses midagi muutma, kuna senine skeem aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata.

"Küsimus, mis meid ootab, on see, et kui meie veebiküljed [saavad] valmis, kas hakkame seal kohe kõigi väljaannete sisu avaldama. Ja kui kohe ja täies ulatuses, siis kas teeme seda tasuta või hakkame küsima tasu," avas Väljataga.

Ta lisas, et on seda mõtet ka kultuuriministeeriumis tutvustanud. "Esialgu otsustati, et kiireid otsuseid ei tehta, kogu küsimus vajab analüüsi. Seda teeme koos kultuuriministeeriumi ja innovatsiooniosakonnaga," lausus Väljataga.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Väljataga: senine rahastus Kultuurilehe aasta-aastalt tõusvaid kulusid ei kata

