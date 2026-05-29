X!

Eesti folkloristika aastapreemia pälvis rahvaluule arhiivi vanemteadur Liina Saarlo

Kirjandus
Liina Saarlo
Liina Saarlo Autor/allikas: Enn Kalev Tarto
Kirjandus

2026. aasta Eesti folkloristika aastapreemia otsustati anda Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadurile Liina Saarlole.

Žürii tõstis esile Liina Saarlo viimase kolme aasta tegemiste laia haaret, kõrget teaduslikku taset ning oskust kõnetada nii kohalikku ja rahvusvahelist teadlaskonda kui ka laiemat avalikkust. Liina Saarlo uurimistöö keskmes on aastatel 2023–2025 olnud peamiselt eesti regilaulu kui kultuurinähtuse eri aspektid – esitus, kogumislugu, tüpoloogia ning nende ideoloogiline ja institutsionaalne raamistik.

Lisaks tööle Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis on Liina Saarlo sel perioodil osalenud ka rahvusvahelises FILTER-projektis, kus uurinud eesti ja soome regilaulude ühisjooni, süvenenud võimalikesse mõjudesse, mis kirjanduslikel allikatel võis olla eesti regilaulutraditsiooni kogumisele, suulisele traditsioonile ning omakorda regilaulukorpusele. Samuti on ta uurinud regilaulude ja uuemate laulude pärimusspetsialistide ja kohaliku traditsiooni sümbolkujude teket, lavaesinemise mõju pärimustamise protsessile.

Liina Saarlo tegevuses on aastatel 2023 – 2025 teadustöö tihedalt põimunud arhiivitööga: nii on ta parandanud eesti regilaulude andebaasis tüübinimetusi, sisestanud uusi tüüpe, toimetanud tüübikirjeldusi; tüübistanud laule, lisanud lauludele ilmumisandmeid. Lisaks on Liina Saarlo ka tegus organiseerija, kelle toimetatud ajakirjade erinumbrid ning konverentsid loovad toetava keskkonna teiste teadlaste uurimistulemuste avaldamiseks.

Eesti folkloristika aastapreemiat annab Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga välja alates 2011. aastast. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud kolme aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu.

Eesti folkloristika aastapreemia komisjoni kuulusid 2026. aastal Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusest Anastasiya Fiadotava, Katre Kikas, Mari-Liis Sinilaht, Enn Kalev Tarto ja Ell Vahtramäe, lisaks osalesid hindamisel Pihla Maria Siim ja Ave Goršič.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

15:45

Riias saab juuni alguses näha Berliini tipplavastaja Thomas Ostermeieri "Vägivalla ajalugu"

15:28

Juuni alguses toimub viies Hiiumaa kirjandusfestival

15:18

Ivo Felt: riskid on selleks liiga suured, et suvel Eesti filmiga kinno tulla

14:22

Uue muusika reede: Sadu, An-Marlen, Ariana Grande, Paul McCartney jt

13:42

Stsenaristide gild kuulutas välja esimese stsenaariumikonkursi võitjad

11:46

Tallinnas toimub rahvusvaheline filmiprodutsentide koolitusprogramm Eurodoc

11:41

Laste džässifestival Kräsh kuulutas välja esimese omaloomingukonkursi võitjad

11:34

Eesti folkloristika aastapreemia pälvis rahvaluule arhiivi vanemteadur Liina Saarlo

10:23

Sinijärve raamatusoovitused: Joonas Veelmaa sõnastab maailma veenvalt

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.05

Suri rahvatantsujuht Maie Orav

08:09

SUUR ÜLEVAADE | Teatrisuve kujundavad suurkujudest rääkivad lavalood

28.05

Hard Rock Laagris astuvad üles nii rahvusvahelised suurnimed kui ka uued tulijad

27.05

Rahvusballeti esitantsija Anna Roberta lahkub Estoniast

28.05

Autorite ühingu juht: Eestis on vähe artiste, kelle jaoks on Spotify hea tuluallikas

27.05

Noep valiti maailma suurimasse laulukirjutamislaagrisse New Yorgis

28.05

Galerii: Eesti Kunstiakadeemia tunnustas parimaid noori loojaid

21.05

Flo Kasearu ratsamonument toob Eesti naisliikumise tegelased linnaruumi

28.05

Inga Tislar oma EKA lõputööst: tahtsin luua koha, kus pole algust ega lõppu

28.05

Muinsuskaitseameti direktor: kultuuripärand ei säili paremaid aegu oodates

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo