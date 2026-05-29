Eesti folkloristika aastapreemia pälvis rahvaluule arhiivi vanemteadur Liina Saarlo

Žürii tõstis esile Liina Saarlo viimase kolme aasta tegemiste laia haaret, kõrget teaduslikku taset ning oskust kõnetada nii kohalikku ja rahvusvahelist teadlaskonda kui ka laiemat avalikkust. Liina Saarlo uurimistöö keskmes on aastatel 2023–2025 olnud peamiselt eesti regilaulu kui kultuurinähtuse eri aspektid – esitus, kogumislugu, tüpoloogia ning nende ideoloogiline ja institutsionaalne raamistik.

Lisaks tööle Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis on Liina Saarlo sel perioodil osalenud ka rahvusvahelises FILTER-projektis, kus uurinud eesti ja soome regilaulude ühisjooni, süvenenud võimalikesse mõjudesse, mis kirjanduslikel allikatel võis olla eesti regilaulutraditsiooni kogumisele, suulisele traditsioonile ning omakorda regilaulukorpusele. Samuti on ta uurinud regilaulude ja uuemate laulude pärimusspetsialistide ja kohaliku traditsiooni sümbolkujude teket, lavaesinemise mõju pärimustamise protsessile.

Liina Saarlo tegevuses on aastatel 2023 – 2025 teadustöö tihedalt põimunud arhiivitööga: nii on ta parandanud eesti regilaulude andebaasis tüübinimetusi, sisestanud uusi tüüpe, toimetanud tüübikirjeldusi; tüübistanud laule, lisanud lauludele ilmumisandmeid. Lisaks on Liina Saarlo ka tegus organiseerija, kelle toimetatud ajakirjade erinumbrid ning konverentsid loovad toetava keskkonna teiste teadlaste uurimistulemuste avaldamiseks.

Eesti folkloristika aastapreemiat annab Akadeemiline Rahvaluule Selts koostöös Eesti Kultuurkapitali Rahvakultuuri sihtkapitaliga välja alates 2011. aastast. Preemia eesmärk on tõsta esile preemia saamisele eelnenud kolme aasta jooksul silma paistnud folkloristi tegevust. Eelmisel aastal pälvis preemia Tallinna Ülikooli vanemteadur Marju Kõivupuu.

Eesti folkloristika aastapreemia komisjoni kuulusid 2026. aastal Akadeemilise Rahvaluule Seltsi juhatusest Anastasiya Fiadotava, Katre Kikas, Mari-Liis Sinilaht, Enn Kalev Tarto ja Ell Vahtramäe, lisaks osalesid hindamisel Pihla Maria Siim ja Ave Goršič.