Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva ilmus valik seniavaldamata luuletusi

Kirjastus Ilmamaa andis Ain Kaalepi 100. sünniaastapäeva puhul välja luulekogu "Aleksandriine ja teisi värsse", kust leiab ka kirjaniku seniavaldamata tekste.

Ain Kaalep koostas 1947. aastal luulekogu oma aleksandriinidest ning teistest värsketematest värssidest. Nüüd ilmus see käsikirjaline kogu, mis asub kirjandusmuuseumis, esmakordselt trükituna, täpselt sama kompositsiooniga nagu autor seda toona mõtles.

Mõned tekstid kogumikust "Aleksandriine ja teisi värsse" on varem trükis avaldatud, suurem osa neist ilmub aga esimest korda. Kogumiku on kujundanud Mari Ainso.

2020. aastal meie hulgast lahkunud Ain Kaalep avaldas eluajal kaheksa luulekogu, neist viimane "Muusad ja maastikud" jõudis lugejate ette 2008. aastal. Ta tegeles ka luule tõlkimisega, ülevaade tema tõlkeloomingust ilmus kogumikus "Peegelmaastikud".