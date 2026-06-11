Pildid: Ukraina esileedi Olena Zelenska avas Vabamus ukrainakeelse audiogiidi

Teisipäeval Eestit külastanud Ukraina esileedi Olena Zelenska avas Vabamus ukrainakeelse audiogiidi. Ukrainakeelne audiogiid on osa rahvusvahelisest projektist, mille eesmärk on populariseerida ukraina keelt ja kultuuri.

9. juunil külastasid Eestit Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja Ukraina esileedi Olena Zelenska. Visiidi käigus kohtus Olena Zelenska haridus- ja teadusvaldkonna esindajatega ning tutvustas Olena Zelenska Fondi koostööprojekte, mis keskenduvad laste ja noorte heaolu ning arenguvõimaluste toetamisele.

Olena Zelenska külastas ka okupatsioonide ja vabaduse muuseumit Vabamu, kus avati pidulikult ukrainakeelne audiogiid Vabamu püsinäitusele "Vabadusel ei ole piire".

Vabamust sai 114. kultuuriasutus maailmas, kus on külastajatele kättesaadav ukrainakeelne audiogiid. Tegemist on Ukraina esileedi algatatud rahvusvahelise projektiga, mille eesmärk on populariseerida ukraina keelt ja kultuuri. Alates projekti käivitamisest 2020. aastal on ukrainakeelsed audiogiidid kasutusele võetud 59 riigi juhtivates kultuuriasutustes.

Vabamu püsinäitus "Vabadusel ei ole piire" tutvustab Eesti lähiajalugu okupatsioonide ajal ja järel ning kirjeldab meie riigi iseseisvuse taastamise ja vabaduse hoidmise lugu läbi erinevate elusaatuste. Teekonnal läbi muuseumi saadab külastajat spetsiaalselt loodud audiogiid. Audiogiid on nüüd saadaval kümnes keeles: eesti, ukraina, inglise, vene, soome, saksa, prantsuse, hispaania, läti ja leedu. Giiditekstide autor on dramaturg Eero Epner.

Ukrainakeelse audiogiidi tekstid tõlkisid Yuliia Musiienko ja Vira Konyk, sisse luges näitleja Yevhen Kravets.