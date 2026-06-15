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Liis Ring avaldas uue albumi "Nest"

Muusika
Liis Ring
Liis Ring Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Muusika

Muusik Liis Ring andis välja uue albumi "Nest", mis ilmus Norra kassettidele keskenduva plaadifirma Breton alt. Sama plaadifirma alt ilmus 2023. aastal ka tema kassett "Homing".

Värske album on salvestatud 2024-2026 aastani Göteborgis, Fengersforsis ja Räpinal, muusiku enda sõnul tegeles ta materjaliga üksikutel väikestel hetkedel oma esimese lapse kõrvalt. Salvestamiseks on kasutatud nii akustilisi instrumente kui ka helisid, mis muusiku ümbruses kõlasid.

Liis Ringi sõnul on "Nest" väikese maailma kaosest ja täiuslikkusest. "Maailmast, mis on täiuslik just oma suletuse tõttu ja sellele vaatamata," ütles ta ja lisas, et see räägib peavarju leidmisest ja elu andmisest, tingimusteta armastusest, ööpäevarütmidest ja rutiinist, kannatlikkusest ning selle puudumisest, mängust ja koristamisest.

Muusika ja sõnad on kirjutanud Liis Ring, loos "Puu" mängib lasteklaverit Stig Ring Rutström ning plakustab Cristoffer Rutström. Masterdas Adam Badi Donoval.

Eesti päritolu helikunstnik, fotograaf ja muusik Liis Ring tegutseb Göteborgis, tema debüütalbum "Woolgathering" ilmus 2019. aastal.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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