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Esimest korda toimuv Italy Unexpected soovib murda Itaaliaga seotud stereotüüpe

Muusika
Ansambel Mundial
Ansambel Mundial Autor/allikas: Italy Unexpected
Muusika

Paavli Kultuurivabrikus toimub 15. augustil esmakordselt kultuurisündmus Italy Unexpected, mille eesmärgiks on murda Itaaliaga seotud stereotüüpe ning tuua kokku Eesti ja Itaalia kogukonnad.

Korraldajate sõnul on Itaalia on eestlaste seas üks armastatumaid reisisihtkohti, kuid enamasti seostub see ikka samade paikade ja sümbolitega. Esmakordselt toimuv kultuurisündmus toob fookusesse vähem tuntud traditsioonid, muusika ja toidu, mis näitavad Itaaliat märksa mitmekesisemana.

Sündmuse algatajaks on Eestiga tihedalt seotud itaallane Nico, kes on programmi kokku pannud koostöös siinse Itaalia kogukonnaga. "Italy Unexpected ei ole järjekordne Itaalia-teemaline pidu. Soovime luua koha, kus inimesed saavad kohtuda ja koos aega veeta, sest sama oluline kui muusika või toit on meie jaoks ka tugev kogukonnatunne," selgitas korraldaja.

Õhtu muusikaline programm näitab Itaalia kultuuri mitmekesisust Lõuna-Itaalia rituaalsetest rütmidest Sitsiilia luuleni ning Aafrika ja Vahemere mõjutustega tänapäevaste helideni. Lavale astuvad Kanuteh-Zanotti Duo, Luisa Briguglio ja Mundial.

Kanuteh-Zanotti Duo ühendab Lääne-Aafrika traditsioonid ja kaasaegse maailmamuusika. Mandengue pärandist lähtuv, kuid Fela Kutist ja Aafrika diasporaast mõjutatud duo liigub oma kontsertidel sujuvalt isiklike lugude ja kaasahaaravate tantsurütmide vahel.

Luisa Briguglio avab kuulajatele isikliku vaate Sitsiiliale, mis on korraga müstiline, õrn ja rahutu. Tema looming ühendab Lõuna-Itaalia muusikatraditsioonid, Sitsiilia dialekti, luule ja kaasaegsed helikihid lauludeks, mis räägivad pagulusest, rändest ja identiteedist.

Mundial toob lavale Kagu-Itaalia plahvatusliku elektrotribaalse energia, kus iidsetest rütmidest kantud pulss kohtub kaasaegse klubikultuuriga ning loob hüpnootilise terviku rütmist ja liikumisest.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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